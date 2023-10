Reklama

Jego poczucie humoru i szczerość przyciągnęły wielu fanów. Bandziorek zdobył sławę dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia". Szybko stał się celebrytą. Jakiś czas temu postanowił wycofać się z mediów. Jednak niedawno spotkał jednego ze swoich fanów i zgodził się z nim sfotografować. Okazuje się, że bohater "Chłopaków do wzięcia" przeszedł niemałą metamorfozę wyglądu.

Bandziorek mieszka na Mazurach z ukochaną

Bandziorek cieszy się dużą popularnością wśród uczestników programu "Chłopaki do wzięcia". Przez długi czas poszukiwał miłości, ale w końcu udało mu się znaleźć szczęście. Krzysztof Dzierżanowski poznał Danusię, w której zakochał się bez reszty. Danusia odwzajemniła jego miłość i para szybko zdecydowała się na zaręczyny. Bandziorek oświadczył się swojej wybrance zaledwie kilka miesięcy po poznaniu ukochanej. Aktualnie przyszli małżonkowie mieszkają na Mazurach, gdzie otacza ich malownicza sceneria jezior i lasów. To miejsce zapewnia im spokój, ciszę i piękne widoki.

Bandziorek przeszedł metamorfozę

Bandziorek rzadziej pojawia się teraz w programie "Chłopaki do wzięcia". Obecnie jest skoncentrowany na rodzinie, ale nadal pozostaje otwarty na rozmowy z fanami, których spotyka. W ostatnim czasie spotkał jednego z nich i zgodził się na wspólne zdjęcie. Dzięki opublikowanej fotografii w mediach społecznościowych można zauważyć, że przeszedł metamorfozę. Krzysztof zaczął dbać o stan swojej skóry, a jego zarost jest teraz starannie przycięty. Co więcej, Bandziorek znacznie ograniczył stosowanie środków odurzających, które bez wątpienia miały negatywny wpływ nie tylko na jego wygląd, ale także na zdrowie. Dzierżanowski udowodnił, że przy wsparciu swojej ukochanej partnerki był w stanie wyjść na prostą. Jego fani nie mogą przestać podziwiać jego ogromnej przemiany. Na opublikowanym zdjęciu można zauważyć także Jarosława Mergnera, który również jest jednym z bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia".