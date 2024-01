Gala Mistrzów Sportu 2024 i podsumowanie roku w polskim sporcie to ważne wydarzenie. W sobotę wieczorem w warszawskim hotelu odbyła się po raz 89. To zwieńczenie plebiscytu organizowanego przez "Przegląd Sportowy".

Galę poprowadzili Paulina Chylewska, Aldona Marciniak, Jerzy Mielewski i Łukasz Kadziewicz. Oprócz Krzysztofa Zalewskiego wystąpiła też Natalia

Krzysztof Zalewski pozdrawia trenera

Krzysztof Zalewski to utalentowany muzyk, piosenkarz i multiinstrumentalista. Kiedyś trenował boks.

Wiem, że to nie jest w scenariuszu, ale skoro tylu jest sportowców, to chciałbym pozdrowić Pawła Skrzecza, mojego kochanego trenera. Dziękuję bardzo! - powiedział piosenkarz.

Paweł Skrzecz: Krzysiu jest trochę łobuzowany

Dodajmy, że Krzysztof Zalewski trenuje boks od 2018 r. Paweł Skrzecz, o którym wspomniał, tak mówił o nim w programie "Uwaga! Kulisy sławy".

Krzysio ma do tego smykałkę. Jego styl jest taki trochę łobuzowany. To, co mnie u niego najbardziej zadowala, to ambicja - powiedział Paweł Skrzecz.