"M jak miłość" to jedna z najbardziej ikonicznych polskich produkcji telewizyjnych. Od debiutu w 2000 roku jest nieodłączną częścią krajobrazu telewizyjnego w Polsce. Nawet ci, którzy nie śledzą serialu, kojarzą legendarną scenę śmierci Hanki Mostowiak w kartonach. Podobne, choć mniej dramatyczne rozwiązanie, zastosowano w przypadku Natalii Mostowiak, granej przez Marcjannę Lelek. Trzy lata temu aktorka opuściła obsadę, a scenarzyści postanowili wysłać jej postać do Australii, gdzie po rozwodzie miała zacząć nowe życie u boku córki.

Jednak twórcy serialu zdecydowali się na powrót Natalii do fabuły i wybrali nową aktorkę do tej roli. W ostatnim odcinku to 23-letnia Dominika Suchecka wcieliła się w rolę Natalii Mostowiak, zastępując tym samym Marcjannę Lelek.

Marcjanna Lelek komentuje nową Natalkę Mostowiak

Ostatnie nieprzewidziane zmiany w serialu "M jak miłość" zostały skomentowane przez poprzednią aktorkę, wcielającą się w rolę Natalii – Marcjannę Lelek. Jej odejście z serialu miało miejsce w dość burzliwych okolicznościach, a ostatni raz widzowie mogli ją oglądać w "M jak miłość" w 2020 roku.

Kilka miesięcy później, w odpowiedzi na liczne pytania od fanów, Lelek zadeklarowała, że nie zamierza już wracać do serialu, jednocześnie określając stację TVP jako "homofobiczną telewizję". Aktorka skierowała swoją karierę w stronę studiów reżyserskich na łódzkiej filmówce, a w rozmowie z portalem "Pudelek" podkreśliła, że chce być kojarzona przede wszystkim z własnym dorobkiem twórczym, a nie jedynie z popularnym serialem.

Dawno temu (chyba z sześć lat?) rozluźniła się moja współpraca z serialem, a zakończyła definitywnie, kiedy dostałam się na reżyserię na filmówce. Nic się nie zmieniło, mieszkam i studiuję w Łodzi, jestem teraz na czwartym roku i tak, jak napisałam kiedyś w poście, który nie wiem, czemu został usunięty z Instagrama, jestem już w innym miejscu w życiu i marzy mi się moment, kiedy będę kojarzona z własnymi filmami, a nie tym serialem, pewnie jeszcze trochę muszę na to zapracować, ale to się powolutku dzieje - powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem".

W tym samym czasie Marcjanna podzieliła się swoją opinią na temat nowej aktorki wcielającej się w rolę Natalii. Okazuje się, że obie panie mają wiele wspólnego, ponieważ 23-letnia Dominika Suchecka także studiuje na łódzkiej filmówce. Lelek przyznała, że miała okazję osobiście poznać Dominikę i teraz z dużym entuzjazmem kibicuje jej karierze:

A Dominika jest super, znamy się ze szkoły, widziałam ją w spektaklach i trzymam za nią mocno kciuki - zdradziła.