Agnieszka Włodarczyk zaskoczyła wszystkich swoich fanów, dzieląc się niespodziewaną wiadomością o ślubie z Robertem Karasiem. Uroczystość odbyła się 29 listopada w Dubaju. Właśnie tam nowożeńcy obecnie spędzają miesiąc miodowy. W świecie show-biznesu Agnieszka zadebiutowała w dość młodym wieku, bowiem już jako czternastolatka pojawiła się na scenie Teatru Buffo. W wieku 17 lat zagrała również w filmie "Sara" u boku Bogusława Lindy i Cezarego Pazury.

Mężczyźni Agnieszki Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk szybko nawiązała relacje z mężczyznami związanymi z branżą rozrywkową. Była np. w związku z Rafałem Kosińskim, który pracował jako prezenter telewizyjny. Ich miłość trwała cztery lata.

W latach 2012-2016 Agnieszka Włodarczyk była związana z Mikołajem Krawczykiem, kolegą z branży filmowej. Krawczyk zdecydował się zostawić Anetę Zając, matkę swoich dzieci, dla Agnieszki Włodarczyk. W kwietniu 2013 roku Włodarczyk i Krawczyk się zaręczyli, a do historii show-biznesu przeszedł wywiad, w którym określili się mianem "ciała astralnego".

Cudownie mieć świadomość tego, że się uzupełniamy i że jesteśmy do siebie tak podobni, jakbyśmy byli jednym ciałem astralnym – podsumował aktor w wywiadzie dla "Vivy".

Niestety, po czterech latach ich związek dobiegł końca.

Najchętniej zaszyłabym się w domu. Musiałam przeżyć żałobę po związku, który miał być na zawsze, a okazał się perfekcyjną iluzją. Na początku było mi trudno. Ale skoro powiedziałam "A", musiałam powiedzieć też "B". (…) Chodziło mi o to, że bałam się mieszkać sama. Zawsze przecież mieszkałam z kimś. Musiałam zamknąć jeden etap w życiu i otworzyć kolejny pt. "Singielka". To okazało się jeszcze trudniejsze, bo dotychczas zawsze byłam w związkach – powiedziała Agnieszka Włodarczyk w wywiadzie dla "Vivy".

Gwiazda była także związana przez dziewięć lat z Jakubem Sićką, przedsiębiorcą i jednocześnie jej menadżerem. Zakochani opowiedzieli o swoim uczuciu na okładce "Vivy!" w 2007 roku.

Kiedy się poznaliśmy, akurat byłam bez pracy. Kuba utrzymywał mnie przez półtora roku. Miałam straszne długi, on mnie z nich wyciągał - mówiła aktorka o ówczesnym partnerze.

Niestety po dziewięciu latach ich związek się rozpadł - dokładnie w listopadzie 2011 roku. Powodem miała być niewierność mężczyzny.

Już nieraz dostawałam ostrzeżenia z góry, że coś jest nie tak w moim poprzednim związku, ale ignorowałam większość sygnałów. Byliśmy ze sobą w końcu dziewięć lat. Myślę, że wszechświat w pewien sposób się zbuntował i wtedy dowiedziałam się, że jestem zdradzana. (…) Myślałam, że to koniec świata, ale teraz wiem, do czego to miało doprowadzić. Wszechświat będzie zawsze po stronie miłości i w ostateczności nas poprowadzi, nawet jeśli to będzie bolesna droga – wyznała Agnieszka Włodarczyk w wywiadzie z "Vivą".

Później, w grudniu 2016 roku, Agnieszka Włodarczyk związała się z Gabrielem Goldbergiem, przedsiębiorcą z Mazur.

Świetnie się dogadują, ale nie ma mowy o zaręczynach. To dojrzały związek i oboje podchodzą do niego na spokojnie. Są parą dopiero od siedmiu miesięcy, więc nie oczekujmy, że już będą planowali ślub! To zbyt krótki okres, by w ogóle o tak poważnym kroku myśleć. Na razie dzielą wspólne pasje, spędzają czas ze znajomymi, przez których się poznali i cieszą się tym, co jest - mówiła znajoma aktorki w "Vivie!".

Ten związek również się rozpadł, o czym media dowiedziały się w kwietniu 2018 roku. Powodem był brak czasu, obowiązki i życie na odległość.

Decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie. Niestety, związek na odległość nie jest niczym prostym. Choć dzieliło ich tylko ok. 260 km, oboje są bardzo zapracowani i był to dla nich spory dystans. Na szczęście rozstali się w przyjaźni, wciąż mają ze sobą dobry kontakt - przekazała prasie koleżanka Włodarczyk.

Latem 2018 roku Agnieszka Włodarczyk spotykała się z muzykiem Maciejem Grendą, którego telewidzowie mogą kojarzyć z szóstej edycji "The Voice of Poland".

Na szczęście w 2020 roku Agnieszka Włodarczyk znalazła szczęście u boku Roberta Karasia.

To właśnie on okazał się być miłością jej życia. Para wspólnie wychowuje synka, Milana. Zakochani wzięli ślub 29 listopada 2023 roku w na pustyni w Dubaju.