Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są już po ślubie.

Tym niezwykle ważnym wydarzenie ze swojego życia pochwalili się na swoich profilach na Instagramie. Widać na nich nowożeńców. Agnieszkę w koronkowej, długiej sukni o oryginalnym kroju, Roberta w białej koszulce i dżinsach. W tle widać białe pióropusze traw i złocista pustynia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Biała koronka i piasek pustyni

Reklama

Aktorka założyła w tym szczególnym dniu suknię z odsłoniętym dekoltem i ramionami. Kreacja uszyta jest z koronki o oryginalnym, dużym wzorze kwiatowym. Rękawy o finezyjnym kroju zakładane są osobno. Sukienka Agnieszki Włodarczyk ma dekolt typu halter, czyli często wybierany i wręcz uwielbiany przez panny młode.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - historia miłości

Para zaczęła spotykać się w 2020 roku. Wcześniej znali się z mediów i wzajemnie obserwowali.

- Ja już od jakiegoś czasu mieszkałem sam, w grudniu 2019 wyjechałem z Elbląga, rozstałem się z żoną, szukałem swojego miejsca. Byłem za granicą parę razy i w Polsce. Nie potrafiłem się odnaleźć. Miałem bardzo trudny czas – powiedział Robert Karaś w podcaście "Jazda z Wujaszkiem". Najpierw były spotkania na różnych eventach, a potem już te bardziej osobiste. Zaiskrzyło i zostali razem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Najważniejsze jest wsparcie

"W pandemii, w tym całym piekle, nagle zaświeciło słońce, które świeci dla mnie od tamtego momentu cały czas. Nie wiem, co bym zrobiła bez niego i dokąd zmierzałoby moje życie, ale dzięki Bogu już nie muszę się nad tym zastanawiać" – napisała Agnieszka Włodarczyk na Instagramie.

Chwilę później Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś poinformowali, że zostaną rodzicami. Milan przyszedł na świat 7 lipca 2021 r.

Agnieszka i Robert wspierają się wzajemnie. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" w 2021 roku aktorka powiedziała: Robert świetnie radzi sobie jako ojciec, nawet szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że aż tak dobrze. Potrafi wszystko zrobić wokół dziecka, więc czasami po prostu mówię: dobra, teraz jest czas dla mnie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Agnieszka Włodarczyk to polska aktorka znana z seriali telewizyjnych, takich jak: "13. posterunek", "Plebania", "Zostać miss", "Pierwsza miłość", "Ja wam pokażę!". Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Sara" w 1997 roku. W 2007 roku wygrała program "Jak oni śpiewają" i postanowiła rozpocząć karierę muzyczną. Jeszcze w tym samym roku nagrała swój pierwszy album studyjny "Nie dla oka...". Jej najpopularniejszym singlem jest utwór pt. "Zawsze byłam", który szybko wspiął się na wysokie miejsca radiowych i telewizyjnych list przebojów. Inne znane utwory piosenkarki to: "Bez makijażu", "Czas pokaże", "To on".

Robert Karaś jest sportowcem, m.in. rekordzistą świata w Ultra Triathlonie na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana.