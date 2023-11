Podczas pierwszych obrad Sejmu X kadencji Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem. Szybko stał się ulubieńcem internautów i bohaterem memów.

Reklama

Jeszcze kilka lat temu nowy marszałek był prezenterem TVN i występował u boku Marcina Prokopa w show "Mam Talent!". Teraz w najnowszym wywiadzie jego poczynania w nowej roli postanowiła skomentować Anna Popek.

Co Anna Popek sądzi o Szymonie Hołowni?

W rozmowie z Jastrząb Post wyraziła swoje zdanie na temat byłego kolegi po fachu z konkurencyjnej stacji.

Ciekawe są kariery ludzi, ale to pokazuje, że jeżeli ktoś ma jakiś cel i konsekwentnie do niego dąży, to go osiągnie - stwierdziła.

Reklama

Zmiana w życiu każdego z nas jest możliwa na każdym etapie. Czasem w młodości podejmujemy jakieś decyzje co do drogi zawodowej, a potem dojrzewamy i stwierdzamy, że chcemy robić coś zupełnie innego- powiedziała.

Reklama

Anna Popek o nowym marszałku Sejmu: Wydaje mi się, że on traktuje tę kwestię polityczną jako misję

Anna Popek stwierdziła, że jej zdaniem Hołownia traktuje swoją pracę jako misję.

Wydaje mi się, że on traktuje tę kwestię polityczną jako misję i misję zmiany świata na lepsze - zauważyła.

Bo ja wierzę, że u źródeł działania polityków, to właśnie leży ta chęć zmiany świata na lepszy. To dobrze, że miał odwagę stanąć do takiego wyzwania, jakim było przejście z prezentera telewizyjnego do poważnego polityka. Z tym się zmierzył i odniósł w tym zakresie sukces. Myślę, że to jest też dobry przykład dla wszystkich, którzy wciąż szukają swojej drogi – bez względu na to, ile mają lat - uznała.