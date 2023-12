Zimowe memy z Anną Popek w kostiumie kąpielowym. "Najważniejsze, że szalik jest" [FOTO]

Na twitterowym koncie programu "Wstaje dzień" TVP Info pojawiło się zdjęcie Anny Popek w zimowej scenerii. Prezenterka zapozowała na nim ubrana w czerwony strój kąpielowy. Co prawda fotografia zniknęła, ale w internecie nic nie ginie. Natychmiast pojawiły się memy nawiązujące do tego zdjęcia. Niedawno Anna Popek w jednym z odcinków "Pytania na śniadanie" na wizji weszła do wanny wypełnionej lodem, by zaprezentować zalety terapii chłodem.