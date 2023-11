Edyta Herbuś doskonale odnajduje się w roli aktorki i tancerki, stale przechodząc metamorfozy w ramach swojej zawodowej ścieżki. Jej zamiłowanie do ciągłych przemian nie ogranicza się jednak tylko do sceny. Jest także jedną z tych kobiet, które nie tylko dbają o swój wygląd, ale również o samopoczucie. Dlatego konsekwentnie prowadzi aktywny tryb życia, skupiając się na budowaniu umięśnionej, szczupłej sylwetki.

Warto dodać, że za niecałe dwa lata Edyta Herbuś będzie obchodzić dwudziestolecie swojej kariery w show-biznesie. Jej debiut telewizyjny miał miejsce w 2005 roku, kiedy została nauczycielką Jakuba Wesołowskiego w programie "Taniec z gwiazdami". Chociaż jej udział w tym show nie trwał długo, to branża rozrywkowa przyjęła ją z otwartymi ramionami.

Po swoim pierwszym występie Herbuś otrzymała propozycję zagrania w popularnym serialu "Na Wspólnej". Następnie kontynuowała swoją karierę aktorską, pojawiając się w kilku innych produkcjach. Mimo że nie porzuciła tańca, to aktorstwo zaczęło odgrywać kluczową rolę w jej życiu zawodowym. Stała się również pełnoprawną celebrytką, a obecnie cieszy się statusem cenionej influencerki, mając 270 tys. obserwujących na Instagramie.

Edyta Herbuś pokazała się w zupełnie nowej odsłonie

Edyta Herbuś od czasu do czasu zaskakuje swoich fanów, pokazując np. efekty metamorfoz. Od dłuższego czasu również żartobliwie wspomina, że marzy o byciu blondynką, prezentując tę wizję na swoim profilu na Instagramie.

Gwiazda, która dotychczas kojarzona była z ciemnymi włosami do ramion, zaskoczyła swoich fanów. Pokazała się w bardzo krótkich, blond włosach. W takim wydaniu nikt nie miał okazji jej jeszcze zobaczyć.

Zmiany są super, prawda. Co sądzicie? - napisała aktorka pod postem.

Internauci komentują metamorfozę Edyty Herbuś

Ta drastyczna zmiana szybko zwróciła uwagę jej obserwatorów. Fani są jednak podzieleni. Jedni mówią "ładnemu we wszystkim ładnie", inni są stanowczo na nie.

Tak jak piszą: ładnemu we wszystkim ładnie, ale dla mnie osobiście zdecydowanie NIE. Bardziej kobieco wygląda Pani w długich. No i piękne ma Pani włosy. A perukę schować; Edytko zdecydowanie długie ciemne; Dramat; Masakra; Przepraszam, ale nie; Stanowcze nie; Mam nadzieję, że to żarcik; Porażka krótkie włosy - pisali w komentarzach przeciwnicy.

Bardzo ładnie. Ciekawa oryginalna wyróżniająca się i odmładzająca bardzo fryzura; Ale fajnie; Ekstra; Ładnemu we wszystkim ładnie; Jest super; Też fajnie; Ładnie; Mnie się bardzo podoba, ślicznie; Hot; Cudnie; Jak zawsze śliczna - pisali zwolennicy zmiany Edyty Herbuś.

Wygląda jednak na to, że większość skłania się ku stwierdzeniu, że aktorka wygląda lepiej z długimi, brązowymi włosami.