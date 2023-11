Brother Bilaal twierdzi, że przyłapał Martina i Smitha, gdy się kochali. W wywiadzie z Tasha K, były asystent Smitha twierdzi, że wszedł przypadkiem do garderoby i tam zobaczył tę parę uprawiającą seks. Stroną aktywną był Martin.

Will Smith grozi Bilaalowi procesem

Do tych rewelacji Bilaala natychmiast odniósł się Will Smith i zaprzeczył energicznie. Jak stwierdził, jest to "piramidalna bzdura". Rzecznik prasowy aktora ogłosił, że zostaną podjęte wobec Bilaala kroki prawne, ponieważ rozpowszechnia nieudolnie sfabrykowane kłamstwa.

Will Smith zagrał m.in. w takich filmach jak "Faceci w czerni", "Wróg publiczny", "Bardzo dziki Zachód", "Jestem legendą", "Siedem dusz" i "King Richard: Zwycięska rodzina". Pierwszą jego żoną była Sheree, z którą ma syna Willarda Christophera (ur. 11 listopada 1992 r.). Po raz drugi ożenił się w 1997 roku z aktorką Jadą Pinkett, z którą ma syna Jadena (ur. 08 lipca 1998 r.) i córkę Willow (ur. 31 października 2000 r.).

Will Smith. Plotki, skandale i separacja z żoną

Raz na jakiś czas krążą plotki o romansach Willa Smitha i jego homoseksualnych skłonnościach. Szerokim echem odbił się też incydent z 2022 r. Podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów Smith wtargnął na scenę i przed kamerami uderzył w twarz Chrisa Rocka. Rozwścieczony gwiazdor nie potrafił zapanować nad emocjami, kiedy słynny komik zażartował z wyglądu jego żony, Jady Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith mówi, że mimo wszystko kocha męża

Także jego żona, Jada Pinkett Smith przyznawała się w wywiadach do zdrady. Niedawno obwieściła natomiast, że z mężem są tak naprawdę w separacji. W rozmowie z magazynem "People" Jada zdradziła, że zarówno ona, jak i mąż byli "wykończeni ciągłymi próbami ratowania ich małżeństwa". Rozwodu jednak nie biorą, bo "bardzo się kochają". Podkreśla też, że oboje z Willem bardzo kochają swoje dzieci i zależy im na tym, żeby dobrze im się żyło.