Edyta Górniak i Rafał Brzozowski w publicznych sytuacjach nie kryją się ze swoją serdecznością wobec siebie, nawet w obecności fotoreporterów. Pojawiły się nawet spekulacje, sugerujące, że między nimi może istnieć coś więcej, niż tylko przyjaźń. Jeszcze niedawno stanowczo temu zaprzeczali. Jak jest teraz?

Reklama

Plotki o romansie Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego

Już w 2021 roku zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje w sieci dotyczące bliskiej relacji Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Zwłaszcza wtedy, gdy Górniak udzielała wsparcia piosenkarzowi podczas promocji jego piosenki "The Ride", z którą wystąpił w eliminacjach do konkursu Eurowizji. Górniak zapewniała wówczas, że ich relacje ograniczają się wyłącznie do przyjaźni. W rozmowie z serwisem "Pomponik.pl" mówiła: Pomogłam mu troszeczkę, wsparłam go duchowo i energetycznie. (...) Mamy bardzo dobre stosunki.

Reklama

Ostatnio oboje mieli okazję spotkać się podczas pracy nad programem "Rytmy Dwójki". Według informacji przekazanych przez tygodnik "Na Żywo" wspólna praca bardzo zbliżyła ich do siebie. Informator tygodnika powiedział, że podczas prac nad show Górniak i Brzozowski mieli spędzać razem wiele godzin, a fakt, że Brzozowski dołączył do projektu, miał ogromnie ucieszyć artystkę

Reklama

Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem - donosi "Na Żywo".

Górniak miała nawet znaleźć kwiaty od Brzozowskiego w swojej garderobie.

Edyta Górniak o Rafale Brzozowskim: Jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną

Tygodnik zapytał wokalistkę o jej relację z Rafałem Brzozowskim.

Przyznam szczerze, że w naszej branży mało jest tak życzliwych ludzi, jak Rafał Brzozowski. Życzliwość i normalność wciąż są na wagę złota w świecie, który bezmyślnie niszczymy. Zdarzają się jednak perły, które nie patrzą na nikogo jak na konkurencję. Które potrafią słuchać i są chętne do pomocy. Oczywiście jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Także szarmanckim i ujmującym. Trudno się czasem nie zarumienić - powiedziała Edyta Górniak.

Edyta podkreśliła także, że Rafał zawsze jest gotowy pomóc, a w świecie show-biznesu taka cecha jest rzadkością. Określiła go jako wyjątkowego, niezwracającego uwagi na rywalizację w branży.

Czy Edyta Górniak ma romans z Rafałem Brzozowskim?

Jakiś czas temu Górniak wypowiedziała się w serwisie "Świat Gwiazd" na temat relacji z Rafałem Brzozowskim. W kilku zdaniach rozwiała wszelkie wątpliwości osób, które spekulowały na temat jej związku z Rafałem. Edyta Górniak z dumą oświadczyła, że jej stan singielki jest wynikiem świadomej decyzji, a nie braku zainteresowanych pretendentów.

Jestem zakochaną w życiu, zdeklarowaną singielką. Z wyboru. Naprawdę, gdybym nie chciała być singielką, to bym nie była - powiedziała artystka serwisowi "Świat Gwiazd".

Kilka dni temu plotki o domniemanym romansie artystów znów odżyły. Edyta Górniak udostępniła na swoim Instagramie nagranie, na którym w zabawny sposób odniosła się do sprawy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Na nagraniu piosenkarka ubrana w różową sukienkę i srebrne szpilki, najpierw śpiewa przed lustrem, a następnie podchodzi do telefonu, gdzie "rozmawia" z Rafałem. Rozmowa przypominająca flirt, kończy się wybuchem złości piosenkarki. Czy to jakaś aluzja?