Dzisiaj niewielu pamięta, że kilka lat temu Magdalena Stępień brała udział w programie "Top Model". Choć nie zdołała przekonać jury, jej kariera w show-biznesie nabrała tempa, głównie dzięki Instagramowi. O Stępień zrobiło się głośno, gdy zaczęła romansować z Jakubem Rzeźniczakiem. Obecnie aktywnie działa na tej platformie.

Po tragicznej śmierci synka celebrytka ograniczyła udostępnianie intymnych szczegółów w sieci, ale nadal dzieli się wydarzeniami ze swojego życia. Ostatnio ujawniła sześć faktów o sobie. Trzeba przyznać, że Stępień wybrała informacje, które z pewnością zaskoczyły wielu.

Magda Stępień wyszła za mąż w wieku 21 lat

Na początku celebrytka wyznała, że w wieku 18 lat podjęła decyzję o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała jako kelnerka. Jednak to był dopiero początek ciekawych wyznań...

Jak miałam 21 lat, wyszłam za mąż - mogliśmy przeczytać na jej InstaStory.

W kolejnych postach Stępień ujawniła, że ceremonia ślubna miała charakter kościelny. Jednak szybko okazało się, że decyzja podjęta w tak młodym wieku nie była właściwa.

Z moim byłym mężem byliśmy bardzo młodzi, podjęliśmy decyzję o ślubie bardzo szybko, co okazało się złą decyzją. W praniu wyszło, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Dziś jesteśmy na stopie koleżeńskiej, on ma nową rodzinę, jest szczęśliwy, a ja im bardzo kibicuję. Żadne z nas nie ma do siebie żalu o przeszłość i tak powinno być - dodała.

Dawna partnerka Jakuba Rzeźniczaka dodała, że gdy brała ślub w bardzo młodym wieku, było to dla niej spełnienie marzeń.

Tak, ale było to 11 lat temu, dziś zaplanowałabym to zupełnie inaczej. Człowiek z wiekiem nabiera ogromnej pokory, moim zdaniem mniej znaczy lepiej - wyjaśniła.

Inni obserwatorzy pytali także o to, czy Magda jest po rozwodzie.

Taka kolej rzeczy, jeśli rozstajesz się z mężem - zdradziła.