Czasami zdarza się tak, że niektóre reklamy z udziałem polskich gwiazd wzbudzają w nas więcej irytacji niż zainteresowania. Oto najbardziej uciążliwe kampanie reklamowe, które "zdobyły sławę" głównie ze względu na negatywny efekt, jaki wywołały w odbiorach.

Krzysztof Ibisz i szampon przeciwłupieżwy

Kilka lat temu Krzysztof Ibisz wraz z Katarzyną Cichopek opowiadali przed kamerami o walce ze wstydliwym problemem a wszystko na potrzeby reklamy szamponów przeciwłupieżowych. Występujący w spocie prezenter pokazywał, że szampon pomaga mu zachować na dłużej uczucie "porannej świeżości". Ibisz w reklamie wychodził z przysłowiowej lodówki i dlatego tak bardzo irytował odbiorców.

Edyta Górniak w reklamie banku

Kilka lat temu głośno zrobiło się o kampanii reklamowej jednego z banków, w której wzięła udział Edyta Górniak. W spocie reklamowano konto internetowe. Akcja rozgrywała się w pociągu WiFi Express. Górniak, z ustami pomalowanymi na biało-czerwono, wykonała piosenkę zagrzewającą piłkarską reprezentację Polski. "Nasz orzeł biały, piłkarski wita świat cały…" - śpiewa artystka. Wraz z nią zaczynają śpiewać podróżujący pociągiem. Gdy jeden z nich zaczyna fałszować, diwa oburzona opuszcza przedział. Po chwili wraca i pyta: "Czy ja już tutaj śpiewałam, czy nie śpiewałam?". Fałsz podróżującego był ewidentnym nawiązaniem do niefortunnego wykonania hymnu przed pierwszym meczem naszej drużyny narodowej z Koreą Płd. na mistrzostwach świata w 2002 roku.

Katarzyna i Cezary Żakowie w reklamie margaryny

W 2015 roku reklamowała się margaryna znanej marki. Udział w niej wzięli aktorzy - Katarzyna i Cezary Żakowie. Spot pokazywał, jak Katarzyna Żak odwiedza piekarnię, której właścicielem jest Cezary Żak. W trakcie wypiekania chleba, który jest potem smarowany reklamowaną margaryną, rodzi się między nimi uczucie a z piekarni wychodzą już jako para. Niechlubną "wisienką na torcie" jest według krytyków tego spotu przerobiona piosenka disco-polo "Jesteś szalona" opowiadającą o walorach reklamowanego produktu.

Katarzyna Skrzynecka w reklamie pasztetu

Katarzyna Skrzynecka po tej reklamie otrzymała przydomek "królowej pasztetów". W 2006 roku celebrytka wzięła udział w reklamie znanej firmy, która specjalizowała się w produkcji pasztetów. Był to czas rozkwitu kariery Skrzyneckiej, która co niedzielę występowała w programie "Taniec z Gwiazdami" na antenie TVN. Aktorka w pamiętnej reklamie zajadała się kanapką z pasztetem, przy okazji tańcząc w rytm skocznej muzyki. W pewnym momencie do jej mieszkania przychodził przystojny tancerz, z którym Katarzyna Skrzynecka zaczynała tańczyć między kuchnią a sypialnią. W dalszej części spotu pojawiali się kolejni towarzysze, z którymi aktorka dzieliła się nie tylko kromkami posmarowanymi pasztetem, ale także podgrzaną w mikrofalówce zupą ogórkową.

Michał Wiśniewski reklamuje pożyczkę

W 2014 roku Michał Wiśniewski był twarzą kampanii reklamowej pożyczki gotówkowej oferowanej przez jedną z instytucji finansowych. W spocie wokalista wykorzystał w reklamie jako rekwizyt filiżankę, która kojarzy się z jednym z jego utworów. Wiśniewski napisał do reklamy poruszającą piosenkę. Ze słynną już filiżanką w ręku, w spocie śpiewał: Nie zawsze co dobre jest dobre, a czerwone nie zawsze jest złe. Czasem ktoś zwyczajnie po ludzku, poda rękę, pokaże rozwiązanie. Dlatego dzień za dniem śpiewam Wam miłość… Po tych słowach polecał "przebojową pożyczkę".

Ewelina Lisowska w reklamie sklepów RTV/AGD

Reklama popularnej sieci elektromarketów z piosenkarką Eweliną Lisowską w 2014 roku była emitowana w telewizji tak często, że wielu odbiorców deklarowało, że skutecznie zniechęciło ich to do zakupów w sklepach. W spocie Lisowska wykonywała przeróbkę swojego przeboju "W stronę słońca", śpiewając: "Włączamy/Włączone niskie ceny!". W pewnym momencie reklama zebrała tyle negatywnych komentarzy, że firma "trochę przetargetowała kampanię, aby internauci, telewidzowie czy słuchacze znaleźli odrobinę wytchnienia". Problemem była nie tylko częstotliwość, z jaką emitowana była reklama, ale i jej zawartość, która opiera się na melodii zaczerpniętej z przeboju Lisowskiej.

Cleo w reklamie sklepów RTV/AGD

W 2020 roku wokalistka Cleo została twarzą kampanii reklamującej sieć sklepów RTV/AGD. Podobnie, jak w przypadku Eweliny Lisowskiej, i tutaj nie był to hit. W reklamach Cleo wykonywała przeróbki znanych muzycznych hitów np. "Zakręcona" Reni Jusis czy "Daddy cool" zespołu Boney M. W 2022 roku dołączył do niej Donatan, który do tamtej pory nie brał udziału w żadnych kampaniach reklamowych. W spocie z Donatanem wykorzystano utwór śpiewany przez włoską grupę Corona – "Rhythm Of The Night".

Paulina Sobota w reklamie sklepu internetowego

W 2020 roku pojawił się spot reklamowy jednej z platform e-commerce, który powstał z okazji majówki. Wzięła w nich udział aktorka Paulina Sobota. W reklamie wcielała się w postać mamy, której towarzyszy córka. Z sekundy na sekundę dołączały do nich inne osoby. Jednocześnie obok nich pojawiały się kolejne zakupione produkty. Podczas 30-sekudowego spotu w kółko powtarzany był motyw muzyczny wykorzystujący piosenkę dla dzieci pt. "Baby Shark". Słowa zostały tak zmienione, aby pasowały do reklamy. Widzowie słyszeli, więc wielokrotnie powtarzane: "shopi-pi-pi-pi" oraz "zakupy-py-py-py". Internauci nie zostawili na tej reklamie suchej nitki. Krytykowali przede wszystkim częstotliwość, z jaką pojawiała się w mediach, a do szału doprowadzała ich też piosenka.