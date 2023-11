W poniedziałek w Sejmie odbyło się inaugurujące X kadencję posiedzenie. Na sali obecni byli nie tylko politycy, ale i dziennikarze. Jednym z nich był Piotr Kraśko.

W sieci dziennikarz "Faktów" zamieścił wpis, w którym odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego.

Chcemy, by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w szerszym tego słowa znaczeniu - taka zapowiedź padła z ust prezesa PiS 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości.

Piotr Kraśko skomentował zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Padły mocne słowa

Kraśko w swoim wpisie stwierdził, że zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego zjazd już się odbył.

Prezes PiS zapowiedział na styczeń zjazd "wszystkich" sił patriotycznych w Warszawie. Tak się składa, że zjazd "wszystkich" sił patriotycznych odbył się już dziś o 12.00 w sejmie- napisał.

Ten wielki "zjazd" potrwa tu 4 lata. Każda partia może zorganizować konferencje, czy zjazd, na które zaprosi kogoś jeszcze — ale to nie oznacza, że to będą "wszyscy" polscy patrioci. Polscy patrioci stali wiele godzin w kolejkach 15 października, by oddać głos i wybrać tych, którzy są dzisiaj w sejmie. Lepszego "zjazdu wszystkich sił patriotycznych" niż w tym miejscu nie będzie - dodał z lekką ironią.