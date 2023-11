Michał Wiśniewski pod koniec października został skazany na 1,5 roku więzienia i 80 tys. zł grzywny za "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w SKOK-u w Wołominie. Wg prokuratury, by uzyskać pożyczkę artysta posłużył się nierzetelnym oświadczeniem o dochodach. W rezultacie Wiśniewskiemu w 2006 r. udzielono 2,8 mln zł pożyczki, której nie spłacił. Proces w tej sprawie ruszył w grudniu 2021 r.

Michał Wiśniewski wydaje kolejne oświadczenie

Artysta już kilkukrotnie podkreślał, że czuje się niewinny w sprawie i czeka na rozwój wypadków, zwłaszcza że wyrok jest nieprawomocny. Teraz wydał nowe oświadczenie w swojej sprawie. Zrobił to za pośrednictwem Instagrama, gdzie zamieścił krótki filmik.

Michał Wiśniewski powtarza, że jest niewinny

"Mądrzy ludzie zauważyli, że bardzo często trzeba prawdę powtórzyć 2 tys. razy, żeby ta prawda mogła obronić się przed kłamstwem. Więc jeżeli ten komunikat ode mnie nie wybrzmiał, to jeszcze raz: jestem niewinny" — mówił lider Ich Troje.

Wyrok ws. Michała Wiśniewskiego jest jeszcze nieprawomocny

Moje milczenie teraz jest jak najbardziej wskazane, dlatego żeby to tsunami przeszło, żeby lincz się odbył. On już dawno się odbył, to czują wszyscy moi bliscy i nie mam na to wpływu. Być może wydawać wam się mogło, że nie przejmuję się tym. Nic bardziej mylnego. Powtórzę jeszcze raz, żeby wybrzmiało, a będzie tego o wiele więcej: jestem niewinny, tak się czuję. Nie mogę stwierdzić przed sądem czegokolwiek innego, mimo że może ta kara wyglądałaby inaczej, bo tak się czuję. Ten wyrok jest nieprawomocny! – powiedział Wiśniewski.