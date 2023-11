Rafał Brzozowski, muzyk i prezenter, jest doskonale znany telewidzom m.in. z takich programów jak "The Voice Senior", "Jaka to melodia" czy "Koło Fortuny". Brzozowski jest też prowadzącym i śpiewającą gwiazdą wielu imprez TVP. Jak się okazuje, piosenkarz jest osobą bardzo religijną.

Rafał Brzozowski podejrzewany o romans

Ostatnio piosenkarz wyjątkowo często gości też na łamach tabloidów. Wszystko za sprawą rzekomego romansu Rafała Brzozowskiego z Edytą Górniak, o którym spekulują serwisy plotkarskie. Wystarczyło, że dwoje artystów wystąpiło w programie TVP "Rytmy Dwójki", a już w mediach pojawiły się plotki, że za kulisami show Brzozowski i Górniak nawiązali bliższe więzi.

Rafał Brzozowski, co prawda po ośmiu latach związku rozstał się w 2021 r. z narzeczoną Anną Tarnowską, ale też już jakiś czas temu zdradził, że ma nową partnerkę, na dodatek w ogóle niezwiązaną z show-biznesem. - Jest z zupełnie innej branży — mówił w rozmowie z serwisem Jastrząb Post piosenkarz.

O ile o sprawach damsko-męskich Rafał Brzozowski wypowiada się tajemniczo i powściągliwie, o tyle otwarcie głosi swoje poglądy na tematy religijne. Brzozowski wprost przyznaje, że wiara w Boga odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu.

Rafał Brzozowski: Jestem osobą wierzącą i się tego nie wstydzę i nie boję

W jednym z ostatnich wywiadów piosenkarz przyznał, że wiara w Boga pomogła mu w najcięższych momentach życia. Dziś nie wstydzi się otwarcie do tego przyznawać.

– Jestem osobą wierzącą. W najcięższych momentach życia zawsze odnosiłem się do wiary, do Boga i się tego absolutnie nie wstydzę i nie boję – deklaruje Rafał Brzozowski w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem dla "Tygodnika Solidarność".

Piosenkarz przyznaje, że choć nie jest to łatwe, stara się "pielęgnować wartości chrześcijańskie, w których się wychował".

- Świat jest pełen pokus i dużo się dzieje. Nie mogę powiedzieć, że jestem święty albo że zachowuję się w sposób idealny, tak jak powinienem. Natomiast wiara to piękny reset. Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć -przekonuje Rafał Brzozowski i dodaje: - Modlitwa daje spokój i poczucie własnej wartości oraz to, że nie jest się samotnym człowiekiem. To czuć absolutnie.

Rafał Brzozowski apeluje: Odmawiajcie różaniec

Muzyk już wcześniej manifestował publicznie swoją religijność. "Super Express" przypomina wystąpienie Rafała Brzozowskiego podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy w 2022 r.

- Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec — zwrócił się do słuchaczy forum. - Wiem, co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i nowenna pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży – podkreślał Rafał Brzozowski, który najwyraźniej nie zawsze miał w życiu tak różowo.

Wspomniana przez Brzozowskiego nowenna pompejańska nazywana jest modlitwą "nie do odparcia" i polega na odmawianiu 15 części różańca przez kolejne 54 dni. Jak czytamy na stronie parafii pw. Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie, "za jej pomocą wypraszamy u Najświętszej Maryi Panny łaski, które, mogłoby się wydawać, są niemożliwe do spełnienia".