To nostalgiczne nagranie od lat jest dostępne w sieci. Na Youtubie odtworzono jest ponad 4 mln razy. Można je także zobaczyć na kilku grupach poświęconych muzyce na Facebooku.

Okazuje się, że wideo nagrane zostało na zabawie w Bobrku w gminie Stromiec. Powstało na samym początku lat 90. a dokładnie w 1992 roku i zostało nagrane na kasetę VHS. Pod nagraniami znaleźć można wiele komentarzy, w których internauci z łezką w oku wspominają tamte lata oraz podobne zabawy.

Reklama

Trwała ondulacja, rozciągnięte swetry i spodnie pod pachy. Czy ktoś się wtedy przejmował tym jak wygląda?? Nie!!! - pisze jeden z internautów.

Trwa ładowanie wpisu

Dużo bym oddała aby cofnąć się na taką dyskotekę - czytamy.

Reklama

Aż się łza w oku kręci. Wszyscy ładnie ubrani, panowie w import z Turcji, panie fryzury super wytapirowane. No i bezpiecznie było bo przychodziło się pięknie potańczyć a w bufecie kupowało się oranżadę, czekoladę i dwie szklanki! - pisze kolejny.

Nagranie z dyskoteki w Bobrku podbija sieć

W rozmowie z echodnia.eu Sławomir Wieteska, skarbnik miejscowej ochotniczej straży pożarnej i zarazem radny gminy Stromiec był jednym z organizatorów zabaw uwiecznionych na nagraniu.

- Nasz budynek był drewniany, nieduży, ale i tak w ciągu nocy odwiedzały go setki imprezowiczów. Bywało i tak, że przyjeżdżali nawet ci z okolic Zwolenia czy Lipska. Udostępnialiśmy lokal, zespół muzyczny, który do nas przyjeżdżał, dbał o nagłośnienie i sprzęt. Dochód z takich imprez zasilał konto naszej straży, wystarczyło, aby po latach wybudować nową świetlicę. Pomogła gmina Stromiec, dużo prac wykonaliśmy we własnym zakresie. Po tamtym budynku zostały już tylko wspomnienia, ale... jest co wspominać - mówił w rozmowie z echodnia.eu.

Na nagraniu uczestnicy zabawy tańczą do przeboju muzyki lat 90., która w tamtych latach stawiała swoje pierwsze kroki i nazywana była "muzyką chodnikową". Chętni, którzy chcieli wziąć udział w zabawie dowiadywali się o niej z rozwieszonych na mieście plakatów. W Stromeckiej Woli, jak wyjaśnia Wieteska, występowały głównie zespoły z Radomia i okolic.

Na nagraniu zespół wykonuje piosenkę grupy Akcent "Pocałunek", w którym słowa refrenu brzmią: "Bo pocałunek od ciebie, oj tak/Wędruje jak cudowny ptak/Bo pocałunek od ciebie, oj tak/Wędruje przez ten świat".