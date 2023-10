O śmierci legendarnego prezentera na swoim Facebooku poinformował przyjaciel Maciek Znajdek-Znaniewski. To on wraz z Maciejem Trojanowskim tworzył program "Nie do wiary" emitowany na antenie TVN. Dziennikarz zmarł 13 października br.

Reklama

Maciej Trojanowski pożegnany przez przyjaciela

Znajdek-Zaniewski zamieścił w sieci wpis, w którym pożegnał Macieja Trojanowskiego. Wspomniał w nim o słowach, którymi witał widzów w programie "Nie do Wiary".

Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem, spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać - napisał.

Reklama

Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją "Nie do Wiary", to słowa "Witam w Strefie 11" już nie padną… Maciek dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu! - czytamy.

Kim był Maciej trojanowski, który prowadził program "Nie do wiary"?

Maciej Trojanowski miał 72 lata. Był absolwentem Politechniki Warszawskiej z tytułem magister inżynier chemii. Prowadzony przez niego program "Nie do Wiary" poświęcony był zjawiskom paranormalnym. Emitowany był w latach 1996-2007. Na początku tematami było chociażby UFO, pod koniec emisji bardziej tematom popularnonaukowym (np. odnawialnym źródłom energii) czy historycznym (głównie z okresu II wojny światowej). Program powrócił na antenę TTV w 2012 roku. W 2008 roku Maciej trojanowski zaczął prowadzić "Strefę tajemnic" w Polsacie. Pracował tam do 18 stycznia 2009 roku, kiedy to program zniknął z anteny.

Reklama

W 2005 r. dziennikarz przetłumaczył i wydał książkę "TESLA Zagubione Wynalazki". Dwa lata później wystąpił w filmie "Skorumpowani".

Pogrzeb Trojanowskiego odbędzie się 20 października, o godzinie 13.00 w kościele przy ul. Rynek 17 w Starych Babicach.