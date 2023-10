Doda nie zwalnia tempa. Artystka już jakiś czas temu ogłosiła, że trasa koncertowa, wspierająca album "Aquaria", będzie jej ostatnią trasą w karierze muzycznej. Proces przygotowań do występów był dokumentowany w programie reality-show "Doda. Dream Show", który zakończył się wraz z serią koncertów. Jednak wokalistka postanowiła zaskoczyć swoich fanów i obecnie przygotowuje kolejny koncert, tym razem na ogromną skalę.

Doda przygotowuje koncert na ogromną skalę

Koncert odbędzie się 20 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi. Warto dodać, że poprzednie koncerty miały miejsce w Warszawie na specjalnie zbudowanej scenie, która teraz będzie musiała zostać przetransportowana. To prawdopodobnie jeden z czynników, który może tłumaczyć wzrost cen biletów. Ponadto internauci pytają artystkę o jedną rzecz.

Tyle kosztują bilety na finałowy koncert Dody

Fani Dody, planujący uczestnictwo w koncertach w Warszawie, mieli do wyboru trzy rodzaje biletów. Wariant za 129 zł, za 249 zł i za 799 zł. Obecnie najtańszy bilet na koncert w Łodzi to koszt 145 zł. Kolejne warianty cenowe to 185 zł, 250 zł, 199 zł, 799 zł i 899 zł. Do każdej z tych cen trzeba doliczyć opłatę serwisową. Ponadto każdy z nich można dostać w wersji kolekcjonerskiej, oczywiście za dopłatą.

Na platformach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy od internautów. Wielbiciele Dody zadają jej liczne pytania dotyczące pewnej kwestii.

Czy będą koncerty w innych miastach?; Będą jeszcze koncerty w Warszawie?; Można się spodziewać Tauron Arena w Krakowie?; Błagam o kolejne daty; Kiedy kolejne koncerty w Wawie?; Tylko Łódź będzie? Tylko jeden termin?; Czy w Gdańsku też będzie?; Kiedy Wrocław? - pytali fani.