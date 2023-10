Krzysztof Stanowski wycofuje się z Kanału Sportowego i szykuje się do inauguracji nowego projektu. Ostatnio został skrytykowany przez działacza społecznego, Jana Śpiewaka. W rozmowie z portalem Plotek.pl Śpiewak stwierdził, że Stanowski chce być autorytetem dla ludzi, a w kwestii alkoholu i jego promocji jest od tego daleki.

Reklama

Jan Śpiewak twierdzi w wywiadzie, że wśród odbiorców Kanału Sportowego są też najmłodsi fani. Nie powinno być tam więc reklam alkoholu i hazardu, bo to demoralizuje. Zdaniem Śpiewaka, takie działanie to patologia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Jan Śpiewak o reklamowaniu alkoholu i hazardu w Kanale Sportowym

Ja nie mogę zaakceptować faktu, że kanał, który nazywa się "sportowy" reklamuje hazard i alkohol. No dla mnie to jest totalna patologia. Oni budują swoją markę na informacjach ze świata sportu, na zdrowym trybie życia w teorii, na grze fair play i budują wśród Polaków i też bardzo młodych Polaków. Jak zobaczysz na kampanię i rzeczy, które sprzedaje Kanał Sportowy to np. były zeszyty dla dzieci i oni jednocześnie mają swoje piwo sportowe (...). A mamy rok 2023 i oni mogą nam wciskać, że jest coś takiego jak piwo sportowe. To buduje uzależnienia wśród ludzi, bo właśnie korporacjom zależy, żeby budować wśród nas połączenia nawykowe, czyli "oglądamy mecz — pijemy". Bardzo często uzależnienia od alkoholu krzyżują się z uzależnieniem od hazardu. Można zrujnować całe rodziny – mówił Jan Śpiewak Plotkowi.pl.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Śpiewak o ataku Stanowskiego na Natalię Janoszek: To miało znamiona stalkingu

Aktywista poruszył też sprawę "linczu" Stanowskiego na Natalii Janoszek, twierdząc, że ma to znamiona stalkingu. To jest człowiek, który ma mega wpływy (...). Jest trzeciorzędna gwiazda i on robi wokół niej totalny lincz. Znajmy proporcje. Napisałeś jeden post, wyśmiałeś, spoko. Ale jechać do Indii, znęcać się nad jakąś dziewczyną... Jest tyle spraw, którymi mogłeś się zająć – Pandora Gate, zatruwaniem rzek w Polsce, tysiącami rzeczy, a wybierasz sobie jakąś trzecioligową gwiazdę, żeby zasygnalizować cnotę, pokazać, że jest się wyższym, że jest się lepszym. Człowieku, ty masz milionowe zasięgi i może wykorzystaj je trochę lepiej niż do strzelania z armaty tygodniami, to już stalking przypomina – powiedział Jan Śpiewak w wywiadzie.