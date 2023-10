12 października reprezentanci zespołu Kult niespodziewanie ogłosili, że Kazik Staszewski trafił do szpitala. Hospitalizacja lidera grupy miała miejsce krótko przed planowanymi koncertami Kultu w Niemczech. W oficjalnym komunikacie podano:

Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w Hamburgu i Berlinie są anulowane i zostaną przeniesione na inny termin. Jak tylko będziemy znać nowe daty, to zaraz poinformujemy. Bilety oczywiście zachowują ważność. Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach. Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie - brzmiało oświadczenie umieszczone w sieci.

Tego samego dnia menadżer zespołu zapewnił zwolenników Kazika, że hospitalizacja nie jest związana z zagrożeniem życia.

To sprawy prywatne, nic więcej nie powiem - podkreślił Piotr Wieteska w rozmowie z portalem "Onet".

Później ujawniono, że Kazik przeszedł w szpitalu niewielki zabieg, jednak nie cierpi na żadną chorobę i pozostaje w dobrym stanie zdrowia.

Kazik pokazał bliznę po operacji

Niespełna dwanaście dni po operacji, artysta opublikował w internecie zdjęcie blizny, która mu pozostała po zabiegu. Od razu można zauważyć, że muzyk ma dobry nastrój, a poczucie humoru go nie opuszcza. W zabawny sposób wyrysował niewielką bliznę znajdującą się nad pępkiem, tak aby przypominała postać Kubusia Puchatka.

Kazik Staszewski na premierze z żoną

25 października, po raz pierwszy od swojego pobytu w szpitalu, Kazik Staszewski publicznie pojawił się na premierze filmu "Polowanie" w towarzystwie swojej żony, Anny Staszewskiej. Uwagę zwraca fakt, że mimo imponującego stażu, czyli blisko 40 lat razem, małżonkowie trzymali się za ręce i byli nierozłączni.

Kazik i Anna 10 listopada będą obchodzić swoją 39. rocznicę ślubu. Para ma dwóch synów, Kazimierza i Jana, oraz dwie wnuczki. Kazik został ojcem w bardzo młodym wieku, bo miał zaledwie 21 lat, kiedy urodził się jego pierwszy syn.

Znaliśmy się z Anią dosyć krótko. Jej rodzice byli bardzo pryncypialni, żadnego nocowania - stąd moje nocne powroty z Torunia do Warszawy - ale już w lipcu 1984 zostawili nas na dwa tygodnie samych. I jak zostawili w lipcu, tak we wrześniu się dowiedziałem, że zostanę ojcem - powiedział Kazik w rozmowie z Jordanem Babulą.

W środę na premierze filmu "Polowanie" można było zobaczyć również takie znane osobistości jak Ewa Kasprzyk, Agata Biernat, Maciej Brzoska i Anna Powierza.