Małgorzata Rozenek blisko trzy lata temu otworzyła własną markę odzieżową Mrs.Drama. Celebrytka ma swój butik w Warszawie i prowadzi sprzedaż internetową. Do tej pory sama pozowała do zdjęć w ubraniach swojego projektu. Ostatnio jednak ma coraz mniej czasu. Z tego powodu miała specjalnie zatrudnić modelkę, która ją do złudzenia przypomina.

Przypomnijmy, że "Perfekcyjna" nie tylko pracuje na kilku etatach, ale także zajmuje się wychowaniem synów - Stanisława, Tadeusza i Henia. Prowadzi także dom i nie zaniedbuje treningów.

Małgorzata Rozenek wynajęła sobowtórkę, czy nie?

W mediach społecznościowych oraz na stronie sklepu Mrs.Drama pojawiło się kilka ujęć z rzekomym sobowtórem Małgorzaty. Tak przynajmniej twierdzą internauci. Zatrudniona przez gwiazdę modelka ma według nich niemal identyczną fryzurę i figurę. Czy to prawda?

Serwis Pudelek.pl skontaktował się z menadżerką Rozenek-Majdan. Patrycja Goździuk wyjaśniła, że owa modelka to poznańska influencerka Pauli331, która od dawna promuje markę Rozenek.

Nie było to celowe, Pauli reklamuje nam "Dramę" już od dłuższego czasu. Stała się samoistnie taką ambasadorką marki, dlatego została zaangażowana do sesji - wytłumaczyła menadżerka podczas rozmowy z Pudelek.pl.