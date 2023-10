Krzysztof Materna urodził się 28 października 1948 w Sosnowcu. Medialną karierę rozpoczynał jako pracownik Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Wraz z Wojciechem Mannem stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej satyry i telewizji. W 1991 r. Materna wspólnie z Mannem zajął 1. miejsce w ankiecie "Polityki" na najważniejsze osobowości telewizyjne.

Reklama

Krzysztof Materna (dla przyjaciół siostra Irena)

Współtwórca niezapomnianych programów radiowych i telewizyjnych, m.in. "Spotkanie z Balladą", czy "60 minut na godzinę". Pod koniec lat 80. i na początku 90. XX wieku wraz z Wojciechem Mannem tworzył duet telewizyjny odpowiedzialny za kultowe dziś programy, m.in. "Mądrej głowie", "Za chwilę dalszy ciąg programu", " MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna", "Mc², czyli maszyna czasu Manna i Materny".

Reklama

Materna epizodycznie wystąpił w kilku polskich filmach i serialach, m.in. w "Stawce większej niż życie", "Czterdziestolatku", czy "Uprowadzeniu Agaty". Dubbingował przyrodnią siostrę Kopciuszka w filmach "Shrek". Dyrektor artystyczny Teatru Bagatela w Krakowie i członek rady nadzorczej klubu siatkówki kobiet Impel Wrocław. Człowiek o niespożytej energii i wielu pasjach.

Reklama

Ogromną popularność i wielką sympatię widzów przyniosły mu programy realizowane wspólnie z Wojciechem Mannem. Do historii telewizji przeszli stworzeni przez ten duet bohaterowie skeczów Dr Werner (Wojciech Mann) i siostra Irena (Krzysztof Materna).

Trwa ładowanie wpisu

Krzysztof Materna "dużo rusza dziobem"

Dosyć elegancki, dużo rusza dziobem i udaje, że ma ciągle dobry wzrok– tak o Maternie pisał jego przyjaciel Wojciech Mann w książce "Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami".

Krzysztof Materna także pisze książki. Wspomniana wyżej to prywatne wspomnienia duetu Mann i Materna, które choć prawdziwe, brzmią jak wymyślone przez satyryka. Z książki dowiemy się m.in. jak autorzy zostali potraktowani przez sycylijską mafię, w jaki sposób wprowadzili cła na plastikowe dywany, a także na co prawdziwi mężczyźni wydają pieniądze w Acapulco.

W drugiej książce pt. "Przed Państwem Krzysztof Materna (dla przyjaciół siostra Irena). Przygody z życia wzięte", Krzysztof Materna snuje anegdoty oparte na własnych doświadczeniach, a także związane z polityką i show-biznesem. Tu również nie brakuje nieprawdopodobnych historii, które z powodzeniem mogłyby być inspiracją dla niejednego satyryka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Krzysztof Mann i Wojciech Materna powrócili. Teraz to "Dziady z szuflady"

Kiedy Mann i Materna zniknęli z telewizji, w sercach milionów wielbicieli dobrego humoru i satyry na wysokim poziomie zapanowała pustka. Za to Materna za telewizją chyba nie tęsknił, bo nie miał o niej najlepszego zdania.

- [...] kiedyś telewizja dawała możliwość wyboru. Małoekranowa rozrywka miała różne oblicza, a dowcip bywał wysublimowany. Dziś rechot się dogrywa. I już – mówił dosadnie już w 2006 r. w "Dzienniku Zachodnim".

Obaj panowie tęsknili najwyraźniej za sobą i… publicznością

"Tak jakoś się stało, że znienacka nałożyliśmy gorsety wyszczuplające, tupety na rzadsze miejsca, odpowiedni makijaż, najładniejsze stroje i zrobiliśmy sobie foto. Jeżeli nastąpi dalszy ciąg, to nastąpi…" - napisał parę miesięcy temu Wojciech Mann na swoim profilu na Facebooku, dodając wspólne zdjęcie z Krzysztofem Materną.

Ciąg dalszy, niczym w tytule ich pamiętnego programu, właśnie nastąpił. 6 października 2023 r. duet Wojciech Mann i Krzysztof Materna powrócił do mediów z nowym projektem. Tym razem nie jest to szklany ekran, ale podcast w portalu Onet.pl pod jakże przewrotnym tytułem: "Mann i Materna. Dziady z szuflady". Pierwsza seria ma liczyć 10 odcinków publikowanych co tydzień.

W pierwszym odcinku Wojciech Mann i Krzysztof Materna nie tylko powrócili do przeszłości, ale też zastanawiali się nad teraźniejszością. Co do przyszłości, miejmy nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele lat będą nas bawić i wzruszać.