Przez wiele lat Anja Rubik była żoną serbskiego modela Sashy Knezevica. Regularnie pojawiali się razem na różnych wydarzeniach, ochoczo pozowali do zdjęć i udzielali wspólnie wywiadów. Jednak ten etap w ich życiu już minął. Ich rozstanie odbyło się w bardzo spokojnej atmosferze. Obecnie zarówno Rubik, jak i Knezevic mają nowych partnerów życiowych. Model jest ojcem dwójki dzieci, czego modelka mu publicznie wielokrotnie gratulowała.

Anja Rubik mówi o początkach znajomości z Sashą Knezevicem

Kilka lat temu Anja Rubik udzieliła wywiadu dla magazynu "Viva!". Opowiedziała w nim między innymi o swoich pierwszych doświadczeniach związanych z poznaniem i związkiem z Sashą Knezevicem.

Jak w filmie. Szłam ulicą, spieszyłam się na jakąś sesję i nagle zatrzymał mnie na ulicy. "Aniu, to ja, Sasha, pamiętasz, pracowaliśmy razem?". […] Faktycznie wspólnie nagrywaliśmy reklamę w Nowym Orleanie. Pamiętam, że bardzo mnie wtedy zafascynował, ale ja byłam z Łukaszem, a on miał dziewczynę. Nawet się nie wymieniliśmy telefonami. Kiedy teraz spotkaliśmy się w Nowym Jorku, Sasha zaproponował, żebyśmy następnego dnia wypili wspólnie poranną kawę. Zgodziłam się, ale nawet do głowy mi nie przyszło, że to będzie randka - powiedziała Anja Rubik w rozmowie z "Vivą!''.

Tak wyglądały kulisy rozstania Anji Rubik z Sashą Knezevicem

Parze jednak nie wyszło. Podczas wydarzenia Sexed.pl Anja Rubik udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o rozpadzie swojego małżeństwa. Zdradziła kulisy tego rozstania. Wyjaśniła, że nie było to spowodowane żadnymi konkretnymi błędami ani czynami ze strony jej lub byłego męża.

Jak my się rozstawaliśmy to nie było tak, że ja coś zrobiłam czy on coś zrobił. […] Nasze drogi zaczęły się mocno rozchodzić. Ja chciałam czegoś innego od życia, on chciał czegoś innego. Rozeszliśmy się w dwie strony i rozstawaliśmy się bardzo długo. Bo nadal się lubiliśmy. Nadal się szanowaliśmy jako ludzie. To była smutna decyzja, ale konieczna, bo byliśmy nieszczęśliwi - wyznała Anja Rubik.

Anja Rubik nauczyła się na błędach

Aktualnie modelka już nie prezentuje swojego życia uczuciowego w mediach społecznościowych. Jej wcześniejszy związek z Sashą Knezevicem wiele ją nauczył.

Kiedyś było inaczej, bo mój partner był też osobą medialną i to było dla nas bardzo naturalne. Byliśmy taką medialną parą. Absolutnie nie obwiniam mediów za to, że się rozstaliśmy, ale mimo wszystko nie chciałabym tego drugi raz powtarzać. Korzystaliśmy nawet z tego, że jesteśmy taką "hot parą", w sensie biznesowym. To była świadoma decyzja, ale to już mam za sobą - wyznała modelka w rozmowie z "Plotkiem".