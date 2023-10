Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako Mama Ginekolog, opowiada o swoim życiu zawodowym i prywatnym na profilach w mediach społecznościowych. Nie omieszkała oczywiście drobiazgowo zrelacjonować zmiany domu. Influencerka wraz z rodziną już się przeniosła do nowej siedziby. Ona i jej mąż zmienili dzielnicę, na czym im bardzo zależało. Na stronie internetowej biura pośrednictwa jest ogłoszenie dotyczące domu, który Mama Ginekolog wynajęła. Okazało się, że ta posiadłość znajduje się nieco poza granicami Warszawy.

Taki jest nowy dom Mamy Ginekolog

Na jednej z popularnych witryn internetowych, dedykowanych sprzedaży i wynajmowi nieruchomości, dostępna jest oferta wynajmu domu influencerki. Okazuje się, że posiadłość, którą wynajmuje Mama Gienkolog, ma około 250 metrów kwadratowych powierzchni i jest częścią budynku bliźniaczego, usytuowanego na strzeżonym osiedlu z całodobową ochroną. Ten dwupiętrowy dom obejmuje przestronny salon z otwartą kuchnią, tarasem oraz dostępem do ogrodu, cztery sypialnie, dwie łazienki, gabinet i poddasze. Dodatkowo jest też garaż na dwa pojazdy. W okolicy domu influencerki znajduje się plac zabaw oraz boisko do koszykówki, co stanowi dodatkową atrakcję. Istotnym atutem jest również bliska odległość od szkoły i przedszkola.

Tyle Mama Ginekolog płaci za wynajem domu

Okazuje się, że za miesięczny wynajem posiadłości o takim standardzie i w takiej lokalizacji Mama Ginekolog musi zapłacić 17 tysięcy złotych.

Wszystko wskazuje na to, że Mama Ginekolog jest zachwycona swoim nowym miejscem zamieszkania. Celebrytka regularnie dzieli się z fanami kolejnymi ujęciami z wnętrza swojej nieruchomości. W poniedziałek opublikowała serię nagrań z jeszcze nie w pełni urządzonej garderoby. Pokazała też pokoje swoich synów.