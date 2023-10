Klaudia Halejcio została mamą w czerwcu 2021 roku. Ojcem dziecka aktorki jest jej partner, Oskar. Okazało się, że mężczyzna jest już ojcem kilkuletniej dziewczynki. Mała Nel ma zatem starszą siostrę, którą rzekomo jest bardzo zafascynowana. Na co dzień to babcia zajmuje się córką Halejcio. Jakiś czas temu w rozmowie z portalem "Pomponik" aktorka ujawniła, że wynagradza finansowo swoją mamę za opiekę nad swoją pociechą, bo uważa pomoc za pracę na pełen etat.

Reklama

Córka Klaudii Halejcio nie dostała się do przedszkola

Mama Klaudii Halejcio, pani Grażyna, nadal będzie się opiekować swoją wnuczką i to przynajmniej przez kolejny rok. Dlaczego? Ponieważ dziewczynka nie dostała się do żadnego z prywatnych przedszkoli w ich okolicy. Nie pomogło tu znane nazwisko Halejcio, ani fakt, że partner aktorki jest zamożny.

Reklama

Próbowałam, ale nie dostałyśmy się, i to do prywatnego. Pytałam o rekrutację na przyszły rok i wszystkie przedszkola, które są wokół nas, skończyły tę rekrutację - wyznała Klaudia Halejcio w rozmowie z "Pomponikiem".

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Mała Nel nie dostała się do przedszkola przez mamę?

W wywiadzie celebrytka przyznała także, że taki stan rzeczy to częściowo jest jej wina, ponieważ nie zareagowała na czas i nie zapisała Nel do żadnej placówki.

Ja nie wiedziałam, czy jestem w szoku, że nie ma tych miejsc, czy dlatego, że naprawdę na pewno wszyscy wiedzą, że to się robi wcześniej. Ja jestem zawsze lekko nieogarnięta, w takim sensie, że życie płynie inaczej, a mi się wydaje, że "jak to może nie być miejsc?". Byłam w szoku, więc napisałam maila, że jeśli by takie miejsce się pojawiło, to będzie nam bardzo miło i że miejsce jest fantastyczne i że czekamy na informację - powiedziała aktorka.

Aktorka wyjaśniła także, dlaczego tak zależy jej, aby jej córka uczęszczała do placówki.

Ja bym chciała posłać swoje dziecko, dlatego, że to jest ważne dla niej, żeby miało kontakt z rówieśnikami, żeby umiało sobie radzić, wychodzić z własnej przestrzeni, komfortu, który jest w domu. Na razie ona jest bardzo "przylepiona", jest na etapie "mama" i mimo że ja mam babcię, to jak jestem w domu, to muszę wszystko zrobić wokół niej - wyznała aktorka.