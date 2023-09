Klaudia Halejcio jest jedną z tych celebrytek, którą dosyć często można spotkać na salonach. Aktorka zazwyczaj zachwyca nie tylko oryginalnymi kreacjami, ale też zgrabną sylwetką i urodą.

Reklama

W rozmowie z dziennik.pl celebrytka znana m.in. z serialu "Pierwsza miłość", czy filmu "Last Minute" przyznała, że zdarza jej się wypić kieliszek wina albo drinka.

Klaudia Halejcio przyznaje, że lubi imprezy: Uwielbiam wspólnotę stołu

Reklama

- Nie piję za dużo, ale lubię, oczywiście z umiarem. Lubię się dobrze pobawić, uwielbiam wspólnotę stołu. Zapraszamy często znajomych, biesiadujemy przy stole, gotujemy, pijemy drinki czy wino. Lubię taki rytuał - mówi Klaudia.

Aktorka nie ukrywa, że stara się dbać o swoją urodę i zdrowie. Przyznaje, że kilka lat temu odkryła jogę twarzy i do dziś jest jej wierna.

- Bardzo lubię naturalne rzeczy, czy joga twarzy czy masaż kobido jest tym, co bardzo polecam i co odkryłam kilka lat temu. Jeszcze, gdy nie miałam dziecka to chodziłam. Polecam każdemu, bo nie trzeba korzystać tylko z medycyny konwencjonalnej, takie techniki też dobrze robią naszej skórze - uważa.

Jak Klaudia Halejcio dba o urodę?

- Robię sobie rytuały urodowe. Jak mam chwileczkę dla siebie, to nakładam maseczki. Lubię taki czas - wyjaśnia.

Klaudia Halejcio dodaje, że stara się także zdrowo odżywiać, ale nie stroni od małych pokus.

- Staram się zdrowo i racjonalnie odżywiać, chociaż uwielbiam słodycze. Zdarza mi się zjeść pizzę, idę na takie ustępstwa - mówi.