Rola Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" przyniosła Joannie Koroniewskiej ogromną popularność. W 2013 roku zaskoczyła wszystkich, opuszczając obsadę serialu, w którym spędziła ponad 10 lat. Mimo że od czasu do czasu pojawiają się pytania o ewentualny powrót, Joanna Koroniewska pozostaje nieugięta. Zapytana, czy jeszcze kiedyś zobaczymy ją w "M jak miłość", aktorka odpowiada stanowczo: "Nigdy".

Joanna Koroniewska zdradza, dlaczego odeszła z "M jak miłość"

Ja nie mam blokady, po prostu zamykam pewne etapy w życiu i idę dalej. Nie wyobrażam sobie wracać tam po takim czasie, po co miałabym to robić? Ja nie odeszłam, bo miałam taką fanaberię, ja odeszłam, bo byłam bardzo zmęczona tym rodzajem pracy i dalej jestem - powiedziała Joanna Koroniewska w rozmowie z "Pomponikiem".

Joanna Koroniewska podkreśliła, że czuła ogromny szacunek i sympatię do innych aktorów z "M jak miłość". Jednak przeszkodą była organizacja związana z opieką nad dziećmi. Zauważyła także, że praca na planie tego serialu była wymagająca i trudna.

Nie wiem, czy za dużo musiałam pracować, ale na pewno była to praca bardzo trudna.Wstawaliśmy o godzinie 4 i pracowaliśmy wiele godzin na planie. Jak porównam to ze swoim życiem w tej chwili, a w międzyczasie dużo jeździłam z teatrami i w ten sposób zarabiałam na chleb, to powiem szczerze: każda praca wymaga jakiegoś poświęcenia. (...) Kompletnie tego nie potrzebuję. Nie jestem osobą, która musi się pojawiać na pierwszej stronie czasopism każdego tygodnia - dodała aktorka.

Wielki powrót Joanny Koroniewskiej do "M jak miłośc"?

Okazało się także, że produkcja serialu "M jak miłość" nadal pozostaje otwarta na możliwość powrotu Joanny Koroniewskiej i od czasu do czasu dzwoni do aktorki w tej sprawie.

Raz na jakiś czas produkcja dzwoni i pyta. Tak, mam otwartą drogę, ale nadal mówię, że nie jest to potrzebne - podsumowała aktorka.

Wygląda więc na to, że na chwilę obecną nie szykuje się żaden wielki powrót Małgosi do "M jak miłość".