Ostatni post Joanny Koroniewskiej to WIDEO, na którym widać, jak Maciej smaruje partnerkę kremem do opalania. Eufemistycznie rzecz ujmując: robi to niestarannie, bez zaangażowania, a wręcz bardzo niedelikatnie. Ba!, sam sobie "daje okejkę" za to, co zrobił!

"Czy wszyscy Faceci są tak mało delikatni?! I czy posmarowania kremem do opalania swojej partnerki to naprawdę jest dla nich aż takie wyzwanie??", pyta w opisie postu Asia.

Oczywiście, jak można było się spodziewać, obserwatorzy aktorki od licznie zabrali głos w sprawie. Przede wszystkim fanki Asi potwierdzają jej doświadczenia i dzielą się podobnymi swoimi. Mężczyżni z kolei wyrażają solidarność z Maćkiem. Twierdzą, że skoro zadanie zostało wykonane, to wszystko jest w porządku. Liczy się przecież efekt, a nie sposób, w jaki się to zrobiło.

Jedną z najciekawszych opinii, polubioną przez setki użytkowników, opublikował znajomy pary - Maciej Rock.

"Nagość, przemoc… zgłaszam do Instagrama", napisał prezenter.

"Ty konfidencie", odpisał mu Maciek Dowbor.

Lubicie takie internetowe zabawy?