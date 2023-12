Joanna Koroniewska zetknęła się ostatnio z "reklamą" działalności pewnej pani, która sugeruje, że aktorka nie dba o siebie, bo nie korzysta z "osiągnięć medycyny estetycznej"."To jest, k***a, nie do wiary!" — skomentowała Agnieszka Włodarczyk.

Joanna Koroniewska: Mam prawo starzeć się tak, jak chcę!

Zrzut ekranu z bulwersującym wpisem przesłała aktorce jedna z jej obserwatorek. Koroniewska podzieliła się wiadomością ze swoimi fanami, a w długim, bardzo emocjonalnym wpisie nie kryje swojego ogromnego wzburzenia.

"Rozumiem, że wzbudzam różne emocje — te pozytywne i negatywne. Przyzwyczaiłam się już do krytyki dotyczącej mojego wyglądu. Ale nadal pojąć nie mogę jak bezkarnie, chamsko i PUBLICZNIE można sugerować komuś, że NIE dba o siebie wystarczająco, bo nie korzysta wystarczająco z »osiągnięć« medycyny estetycznej" – grzmi Koroniewska na Instagramie. – "Jestem odporna na krytykę, także ze względu na mój wygląd, ale ta publikacja, do tego z tymi nieudolnymi paskami, jak u przestępców, będąca reklamą działalności tej Pani, przekroczyła wszelkie granice".

Aktorka pisze, że ma prawo wyglądać tak, jak chce i "starzeć się tak jak chce". Joanna Koroniewska zwraca też uwagę, że "w czasach promowania samoakceptacji, różnorodności, walki z bodyshamingiem, taka sytuacja nie mieści się w głowie!". Zdaniem aktorki, powinniśmy "przynajmniej akceptować i szanować kobiety, które stawiają na naturalność, bo w takim wydaniu najbardziej czują się sobą".

Joanna Koroniewska pójdzie do sądu? "To jest, k***a, nie do wiary!"

Aktorka we wpisie zaznacza, że "jest aktorką, a nie królową piękności", a jej twarz to "narzędzie pracy". "Bardzo przydaje mi się w zawodzie właśnie taka, a nie inna. W filmie, który już za chwilę pojawi się w kinach dokładnie taka twarz była tam potrzebna. Ageizm? Mówi to coś Pani?" – pyta Koroniewska.

"Z panią spotkam się zapewne w sądzie, bo bezprawnie wykorzystała mój wizerunek do promocji swoich usług. Chyba że z pokorą i zrozumieniem mnie przeprosi. Wiem, że social media kochają kreację, piękne i idealne kadry, ale są też tutaj ludzie, którzy chcą i mają prawo żyć inaczej!" — kończy swój długi post Joanna Koroniewska.

Pod wpisem pojawiło się już mnóstwo komentarzy od równie oburzonych internautów. Z ostrą krytyką, czasami nie przebierając w słowach, ruszyły także inne panie z show-biznesu.

"To jest, k***a, nie do wiary!" – skomentowała Agnieszka Włodarczyk.

"Wiesz co jest najlepsze? Ciebie potępiają za to, że nie używasz, mnie za to, że używam […] ludzie są chorzy na nudę i bezkarność w sieci, bo szczerze wątpię, by ktokolwiek odważył się w oczy powiedzieć komuś coś takiego" – napisała Blanka Lipińska.

"To już naprawdę przesada. Ludziom odwaliło na punkcie wyglądu i niestarzenia się" – zauważyła Ada Fijał.

"Moim zdaniem w naszym zawodzie, jakim jest aktorstwo, im bardziej mamy naturalną urodę, tym lepiej dla tworzenia kreacji aktorskich itd. Eh… przerażające, w którą stronę to wszystko idzie…" – dodała Iwona Cichosz.