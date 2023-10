Sylwia Bomba i Grzegorz Collins od września konsekwentnie milczeli na temat łączącej ich relacji. Sylwia wspominała niezobowiązująco, że po dłuższej przerwie jest już gotowa na miłość. Czasem też w miłych słowach wypowiadała się o Collinsie.

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins razem na ściance

W weekend Sylwia i Grzegorz w końcu postanowili się ujawnić. Przyszli razem na Wieczór Charytatywny Gwiazd Dobroczynności. Chętnie pozowali fotoreporterom na ściance. Sylwia zachwyciła kreacją. Założyła krwistoczerwoną, długą suknię bez ramiączek. Odsłoniła więc śmiało dekolt. Występujący u jej boku Grzegorz Collins postawił na klasyczną elegancję. Założył czarną koszulę z muszką, aksamitną czarną marynarkę i czarne spodnie w kant.

To my: Gruba i Łysy, Stara Mamuśka i Młodociany Synek. Czy wyglądamy dollarsowo? Wiemy, że to największy coming out tego roku – udźwigniemy ciężar show-biznesu, tylko czy show-biznes jest gotowy na taki Bombowo Collinsowy zestaw – napisali Sylwia i Grzegorz na Instagramie.

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins – połączyła ich telewizja

Sylwia Bomba popularność zdobyła dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Występowała też m.in. w "Tańcu z gwiazdami" i "99 – gra o wszystko". Teraz pojawiła się w kolejnym formacie na antenie TTV pt. "Nasi w mundurach". Wśród uczestników znalazł się także Grzegorz Collins, który o znajomości z Sylwią Bombą po raz pierwszy opowiedział w dniu premiery programu.

Do programu poszedłem z moim bratem, ale nie z nim będę oglądał dzisiaj tego odcinka. Będę oglądał z Sylwią Bombą, z którą miałem okazję w programie być, bliżej się poznać i trochę tam się działo różnych, dziwnych, fajnych rzeczy. Pozytywnych – powiedział Grzegorz Collins w "Dzień dobry TVN".

Sylwia Bomba przedstawiła Grzegorza Collinsa córeczce

Bomba ma za sobą trudny okres. Rozstała się z ojcem swojej córeczki, a mężczyzna rok potem zmarł. Jak przyznała w jednym z wywiadów, do dzisiaj nie powiedziała swojemu dziecku o śmierci Jacka Ochmana. Jej nowy partner już miał poznać małą Antoninę.

Grzegorz Collins i Rafał Collins pasjonują się motoryzacją. Mają m.in. warsztaty samochodowe, gdzie tuningują luksusowe auta. Dużą popularność zdobyli dzięki udziałowi w programie "Ameryka Express". Współpracowali też m.in. ze stacją TVN Turbo, gdzie prowadzili program "Odjazdowe bryki braci Collins".

"Nasi w mundurach" to polska wersja norweskiego formatu "Celebrity Task Force". Pierwszy sezon nadawany był jesienią ub.r., w jego ramach ośmiu mężczyzn znanych ze stacji TTV wzięło udział w programie, w którym przeszli wymagające szkolenie wojskowe. W drugim sezonie pojawiły się także kobiety. Uczestnikami są m.in.: Sylwia Bomba, Alex Morzyńska, bracia Collins i Mateusz "Big Boy" Borkowski.