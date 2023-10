Nie tak dawno Maja Bohosiewicz raz pomieszkiwała w Warszawie, raz w Dubaju. W końcu zdecydowała się wrócić do Polski. Jednak było to tylko na chwilę, ponieważ aktorka, wraz z mężem i dziećmi, przeniosła się do Marbelli w Hiszpanii. Ich nowy dom wymagał remontu, co celebrytka aktywnie dokumentowała na Instagramie. W trakcie remontu kierowała się zasadą "nie burzymy, zmieniamy". Pozwoliło to uzyskać naprawdę imponujące efekty, niewymagające przy tym ogromnych nakładów finansowych. Teraz jednak okazało się, że celebrytka wkrótce opuści ten dom na rzecz innego.

Maja Bohosiewicz pochwaliła się nowym domem w Hiszpanii

Maja Bohosiewicz opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym stoi obok swojego partnera przed nowym domem. Natychmiast pojawiały się pytania od fanów, czy to będzie ich nowe miejsce zamieszkania. Okazuje się, że fani mieli rację, ponieważ rodzina celebrytki szykuje się do przeprowadzki.

Będzie pięknie. Tu się wyklepie. Tam się da tapetę. Jakoś to będzie! -napisała Maja Bohosiewicz na Instagramie.

Jedna z internautek zapytała w komentarzu, czy celebrytka się przeprowadza, ponieważ poprzedni dom okazał się niewłaściwy. Okazało się, że nie to jest przyczyną przeprowadzki. Bohosiewicz wyjaśniła, że "tamten był na chwilę".

Internauci skrytykowali Maję Bohosiewicz

Inna osoba skrytykowała celebrytkę za "bezmyślny konsumpcjonizm" i kupowanie materiałów potrzebnych do remontu domu, w którym ktoś mieszkał zaledwie kilka miesięcy. Celebrytka odpowiedziała na ten zarzut:

Myślę, że żeby żyło się miło warto było włożyć ten czas i prace w to. Zużyłam kilka rolek tapet i dwa wiadra farb - nie są to ani wielkie koszta, ani wielka szkoda dla środowiska, ale rozumiem ze dla wielu osób byłoby to niezrozumiałe. Ja chciałam zrobić coś z niczego i zrobiłam - odpowiedziała.

Możemy tylko spekulować, że tak jak w przypadku poprzedniego domu, teraz celebrytka również będzie dokumentować przemianę wnętrz.