Maja Bohosiewicz początkowo poszła w ślady starszej siostry Soni, zagrała w kilku serialach i filmach, po czym poświęciła się rozwijaniu własnej marki odzieżowej. Ostatnio sen z powiek spędzają jej jednak problemy domowe.

Maja Bohosiewicz jest przerażona

Bohosiewicz ma już za sobą kilka przeprowadzek, w tym z Polski do Dubaju, gdzie biznes prowadził jej mąż Tomasz, później do Hiszpanii, gdzie musiała zająć się remontem domu. Maja Bohosiewicz niemal każdy jego etap szczegółowo relacjonowała w mediach społecznościowych. Nie było łatwo, a kiedy już wszystko wskazywało na szczęśliwy koniec, okazało się, że rodzina aktorki znowu musi się przeprowadzić. Co prawda, pozostaną w Hiszpanii, ale w innym, starym domu, który oczywiście również wymaga remontu.

Maja Bohosiewicz: Zaczynamy przygotowania do remontu domu na klawo

"Nowy dzień, nowy tydzień, nowe wyzwania. Zaczynamy przygotowania do remontu domu na klawo" – poinformowała swoich fanów na Instagramie.

"Powoli wszystko mnie przeraża — jak to zawsze na początku" — wyznała otwarcie Maja Bohosiewicz. – "Później, jak ze wszystkim, rozwiązuje się po jednym problemiku i patrzy tylko na metr do przodu. Krok po kroku i okazuje się, że człowiek przeszedł te kilometry, których sobie nie wyobrażał" – dodała z nadzieją.

Pomimo całego tego "przerażenia", Maja Bohosiewicz nie może się doczekać remontu. Ma bowiem ambitne plany, by stworzyć dom w zupełnie nowym stylu.

"Mam w sobie takie podniecenie, ponieważ po raz pierwszy chce stworzyć dom w zupełnie innym klimacie. Będzie dużo koloru, będzie dużo odwagi. Nie mogę się doczekać!" – zapowiada Maja Bohosiewicz.