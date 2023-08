Każdy, kto budował lub gruntownie remontował dom, wie, że to nie lada wyzwanie. Wiąże się zwykle z mnóstwem problemów, koniecznością załatwienia ogromu spraw, a często także z… opóźnieniami w realizacji prac. Chcąc więc szybko przenieść się do nowo wybranego lokum, naprawdę warto rozważyć odświeżenie go i samodzielne przygotowanie do wprowadzenia się. Często okazuje się to nie tylko dużo korzystniejsze w kontekście ilości czasu potrzebnego do przygotowania wnętrza, ale także dużo tańsze, a przede wszystkim przynoszące świetne efekty.

Aby się o tym przekonać, warto zobaczyć metamorfozę domu w Hiszpanii, który właśnie adaptuje do potrzeb swojej rodziny Maja Bohosiewicz. Influencerka tylko przy pomocy koleżanki imponująco zmodernizowała przestrzeń w zaledwie 2 dni!

W poście pokazującym efekty metamorfozy wnętrz Maja napisała:

"Ciagle mówię tutaj o #NIEBURZYMYZMIENIAMY i w sumie to nie zamierzam przestać!

Czy w 2 DNI można zmienić smutną, przestarzałą kuchnię w piękną i przytulną przestrzeń? NO PEWNIE ! I ta kuchnia jest tego świetnym przykładem.

⭐️Żółte fronty szafek przemalowałyśmy farbą renowacyjną na biało.

⭐️To samo zrobiłyśmy z kafelkami na ścianie!

⭐️Dodałyśmy przepiękną tapetę oraz sztukaterię.

⭐️Do kuchni wjechał też nowoczesny stół ( na krzesła wciąż czekamy).

⭐️W oknach pojawiły się lniane rolety.

⭐️Dodałyśmy kilka dodatków jak wiklinowe kosze, wazony

I JUŻ! Przestrzeń dostała drugie życie!".

Trzeba przyznać: ta zmiana jest imponująca! Zobaczcie ją koniecznie.