Marzena Sienkiewicz to polska dziennikarka i prezenterka pogody. W przeszłości pracowała przy serwisach pogodowych m.in. w Telewizji Polskiej. Za swoje osiągnięcia została nawet nominowana w kategorii prezentera pogody do nagrody Telekamery 2010. Jednak w 2013 roku, po narodzinach drugiego dziecka, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera, zdecydowała się tymczasowo wycofać z zawodu, aby skupić się na opiece nad synem. Po latach wróciła i w 2019 zaczęła pracę w stacji Mango24.

Marzena Sienkiewicz odeszła z TVP. Dlaczego?

Marzena Sienkiewicz rozpoczęła swoją karierę dziennikarską w oddziale TVP w Gdańsku. Następnie, w styczniu 2004 roku, dołączyła do zespołu TVN Meteo, a od sierpnia 2004 roku pracowała w TVN24, gdzie zdobyła uznanie widzów jako prezenterka pogody. W 2005 roku powróciła do TVP, gdzie również prezentowała prognozy pogody i pracowała w programie "Pytanie na śniadanie".

W 2013 roku zdecydowała się zrobić przerwę w karierze telewizyjnej, aby poświęcić się opiece nad synem Kubą. Wtedy też wraz z rodziną zamieszkała we Francji. Mimo swojej miłości do pracy w mediach to właśnie rodzinę postawiła na pierwszym miejscu.

Pożegnałam się ze swoją pracą, którą bardzo lubiłam, natomiast postawiłam na rodzinne więzi- powiedziała w wywiadzie z portalem "Plejada".

Z czym zmaga się syn Marzeny Sienkiewicz?

Z uwagi na specyficzną naturę choroby chłopca, wymagał on szczególnej opieki medycznej. Marzena Sienkiewicz zdecydowała się zrezygnować z kariery w mediach, aby poświęcić się roli matki i żony, spełniając swoje obowiązki rodzicielskie. W dodatku założyła bloga, na którym dzieliła się swoimi doświadczeniami i obserwacjami z okresu życia na emigracji. Prezenterka otrzymywała również wsparcie od fundacji AVALON, która zajmuje się dziećmi borykającymi się z podobnymi schorzeniami jak jej syn.

We Francji zostałam tak zwaną "kurą domową". Zajmowałam się dziećmi, mężem, domem, zakupami, obiadami, kolacjami, planowaniem naszego wolnego czasu (…) - powiedziała "Plejadzie".

Marzena Sienkiewicz wróciła do pracy w mediach

Po trzech latach przerwy, w 2019 roku, Marzena Sienkiewicz powróciła do Polski i rozpoczęła swoją karierę jako prezenterka pogody w stacji Mango24. Później grała także w paradokumentach jak "Szkoła", "Ukryta Prawda", "Sekrety Rodziny", "Gliniarze" i "Sędzia Anna Maria Wesołowska".

Była to super przygoda, polecam ją każdemu. Bardzo dobrze rozwija pamięć, kiedy trzeba nauczyć się nie tylko swojego tekstu, ale również drugiej osoby, żeby wiedzieć, kiedy wejść - wspomina prezenterka.