Ostatnio Britney Spears znów jest tematem licznych dyskusji. Tym razem z powodu ujawnionych fragmentów jej autobiografii.

Już niedługo będzie można nabyć książkę "The Woman in Me". Co i rusz do mediów wyciekają kolejne ciekawostki z życia ikony popu. Największe poruszenie wywołały wspomnienia Britney Spears dotyczące jej związku z Justinem Timberlakiem. W swojej autobiografii artystka opisuje między innymi swoją decyzję o przerwaniu ciąży oraz fakt, że piosenkarz rzucił ją wysyłając…sms-a.

Z kim Britney Spears miała romans?

Okazuje się, że nie tylko Justin Timberlake może martwić się wyznaniami, które znalazły się w autobiografii Britney Spears. W książce znalazło się także kilka stron poświęconych Colinowi Farrellowi. Wokalistka i aktor mieli krótkotrwały romans w 2003 roku. Relacja ta miała miejsce tuż po tym, jak piosenkarka zerwała z Justinem Timberlakiem.

Według fragmentów, które ujrzały światło dzienne w magazynie "Time", Britney i Colin poznali się przez wspólnego znajomego, który był promotorem klubu. Z autobiografii 41-letniej gwiazdy muzyki pop można dowiedzieć się, że odwiedziła aktora na planie filmu "S.W.A.T." i jak wyglądała ich relacja.

Bójka to jedyne określenie na to. Walczyliśmy ze sobą tak namiętnie, jakbyśmy uczestniczyli w bójce ulicznej - podsumowała gwiazda.

Colin Farrell nie przyznał się do romansu z Britney Spears

Warto dodać, że w tym roku Britney Spears towarzyszyła Colinowi Farrellowi na premierze filmu "Rekrut". Chociaż widziano ich razem na wspólnych zdjęciach, to w jednym z wywiadów udzielonych podczas tego wydarzenia aktor zaprzeczył, że między nimi było coś więcej niż tylko przyjaźń.

To słodka dziewczyna. Nic się nie dzieje, jesteśmy tylko kumplami - powiedział wówczas Colin Farrell.

Britney Spears opisuje, że pomimo randkowania ze znanym aktorem, nadal nie czuła się wówczas całkiem wyleczona ze związku z Justinem Timberlakiem.

Robiłam tak jak wcześniej, kiedy byłam zbyt przywiązana do mężczyzny, na wszelkie sposoby próbowałam sobie wmawiać, że to nic wielkiego, że po prostu dobrze się bawimy. (...) Że to jeszcze nie koniec z Justinem - czytamy.

Britney Spears miała nadzieję, że wyniknie z tej relacji coś więcej

Mimo tego, w swojej autobiografii "The Woman in Me," Britney Spears podsumowuje swoją relację z Colinem, pisząc, że "przez krótką chwilę naprawdę myślała, że ​​coś z tego będzie". Spears przyznała również, że niepowodzenia w jej związkach z mężczyznami odbiły się na jej psychice.

Rozczarowania w życiu romantycznym to tylko jeden z elementów tego, jak bardzo się odizolowywałam - podsumowała gwiazda popu.