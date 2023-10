Bogusia i Krzysztof Pachucki poznali się w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Para szybko się w sobie zakochała. W jednym z odcinków rolnik oświadczył się kobiecie a tuż po zakończeniu programu wzięła ślub.

W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" pokazano ceremonię ich zaślubin. Podczas uroczystości nie zabrakło Marty Manowskiej.

Tragiczna śmierć Krzysztofa z "Rolnik szuka żony"

To najszybszy ślub w historii Rolnik szuka żony TVP! - pisali producenci programu.

Niestety związek ten przerwała tragiczna śmierć rolnika. Krzysztof zmagał się z depresją i popełnił samobójstwo. Po jego śmierci Bogusia zapadła się pod ziemię. Wiadomo, że wyprowadziła się ze wsi na Mazurach do Warszawy.

Co stało się z Bogusią po śmierci Krzysztofa?

Opieką otoczyły ją dwie jej córki. Otrzymała także pomoc psychologiczną. W rozmowie z mediami jej bliscy mówili, że powoli wraca do siebie po tym tragicznym wydarzeniu. Bogusia nie zabierała głosu w sprawie.

Trochę lepiej się czuje. Powoli dochodzi do siebie po tym wszystkim - mówiła jej córka.

Minął rok od śmierci Krzysztofa z "Rolnik szuka żony". Jak czuje się Bogusia?

Jak podaje portal ShowNews w czerwcu minął rok od śmierci Krzysztofa. Latem Bogusia pojawiła się na ślubie Asi i Kamila, którzy również poznali się w programie "Rolnik szuka żony".

Minął rok żałoby i ta kobieta może, a nawet powinna wychodzić do ludzi. Jest bardzo delikatna, uczuciowa i nie lubi nadmiernego zainteresowania swoją osobą. Asia i Kamil oraz ich goście wspaniale zadbali o prywatność Bogusi i nie pokazywali jej na filmach i zdjęciach wrzucanych do sieci - powiedziała rozmówczyni ShowNews, znajoma Bogusi.

To, że przyjęła zaproszenie od przyjaciół z programu to dobry znak i nadzieja na to, że jeszcze spotka kogoś i ułoży sobie życie… - dodała.