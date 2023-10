Na 4 września Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mieli zaplanowaną pierwszą rozprawę rozwodową. Nie odbyła się ona jednak. Udało się to dopiero w poniedziałek 16 października. Jak podał "Fakt", aktorskie małżeństwo rozwiodło się bardzo szybko. Rozprawa trwała zaledwie 20 minut. Informacje o rozwodzie potwierdził "Faktowi" prawnik Stramowskiego. Ani Warnke, ani jej były już mąż nie udzielili żadnego komentarza.

Warnke i Stramowski nie wyglądają już na zaprzyjaźnionych

Raczej nie można mówić o przyjaźni między nimi. Nie przytulili się, ani nie podali sobie ręki. U Piotra Stramowskiego można było zaobserwować złość, zaś u Warnke wyraźne przygnębienie, które zmierzało w stronę płaczu. Każda ze stron opuściła budynek sądu, udając się w przeciwnych kierunkach. Warnke poszła nawet w ślepy zaułek, żeby nie spotkać Stramowskiego – tak w serwisie Plotek.pl opisano zachowanie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego w sądzie.

Warnke i Stramowski. Od miłości do rozwodu

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się podczas castingu do filmu "W spirali" w 2014 r. W 2016 r. zakochani pojechali na romantyczną podróż do Juraty, na Hel. Tam Kasia w końcu przyjęła oświadczyny Piotra. Pobrali się podczas cichej ceremonii. W 2019 r. Katarzyna i Piotr zostali rodzicami Heleny. Sprawiali wrażenie rodziny idealnej. Aż do października 2022 r. Wtedy gruchnęła wieść o rozwodzie.

Piotr Stramowski ma nową dziewczynę, Natalię Krakowską. O tym, czy Katarzyna Warnke spotyka się z kimś na stałe, nic nie wiadomo.

Katarzyna Warnke zrobi porozwodową imprezę?

Kilka dni temu Katarzyna Warnke ogłosiła, że rozwód uczci huczną imprezą. Liczę na to, że wszystko skończy się na pierwszej rozprawie. Mam nadzieję, że rozprawa będzie krótka, zwięzła i zakończy się sukcesem, czyli orzeczeniem rozwodu. Zamierzam też świętować tego dnia. Przyjęcie z tej okazji robię w piątek – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".