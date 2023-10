Katarzyna Dowbor została w połowie roku niespodziewanie zwolniona z Polsatu, gdzie przez 10 lat prowadziła bardzo popularny i lubiany przez widzów program "Nasz nowy dom". Stało się to po tym, jak w Polsacie rządy objął Edward Miszczak. Dziennikarka nie była długo bezrobotna. Dostała wiele ofert. Podjęła współpracę z Canal+. Niebawem na antenie Canal+ Domo zadebiutuje program, w którym prezenterka pokaże m.in. metamorfozę swojego domu.

Reklama

Popularna dziennikarka będzie się dzielić w nowym programie swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi aranżacji wnętrz i remontów.

Katarzyna Dowbor remontuje przed kamerami swój dom

Zdecydowałam się na współpracę z Canal+ Domo, wyjątkową stacją, w której jest wiele moich ulubionych programów. Cenię Canal+ za profesjonalizm, kreatywność i to, jak potrafią inspirować swoich odbiorców. Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam — tłumaczyła w rozmowie z Canal Plus.

Reklama

Teraz prezenterka pochwaliła się na Instagramie pierwszy zdjęciami z planu. Napisała: Oto kilka zdjęć z planu mojego nowego programu, w którym pokażę wam metamorfozę własnego domu i podzielę się z wami praktycznymi poradami dotyczącymi nie tylko odnowy, ale także aranżacji wnętrz i pielęgnacji ogrodu.

Ciężko pracujemy z ekipą i zespołem CANAL+ Polska, byście mogli zobaczyć ten program— podkreśliła na Instagramie. Na zdjęciach widać m.in. dom Katarzyny Dowbor, ogród oraz jej ukochane konie.

Katarzyna Dowbor – to dziennikarka, prezenterka telewizyjna, która od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Przez 40 lat pracy zawodowej związana była z największymi stacjami telewizyjnymi i rozgłośniami radiowymi.