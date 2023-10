Małgorzata Rozenek-Majdan wzięła niedawno udział w Marszu Miliona Serc. Był razem z nią ojciec, były skarbnik PiS-u i dawny główny doradca Jarosława Kaczyńskiego. Rozenek-Majdan w wywiadach powtarza, że ma spójne poglądy z tatą na wiele spraw, a Stanisław Kostrzewski od dawna nie jest aktywny w strukturach PiS-u.

Małgorzata Rozenek-Majdan o poglądach ojca

Szczęśliwie byliśmy zgodni światopoglądowo, co do najbardziej istotnych, fundamentalnych rzeczy. Chwila, gdy w PiS stosunek wobec nich zaczął się zmienić, był momentem, że mój tata zrezygnował z pełnionych funkcji. Właśnie dlatego, że nastąpiły pewne rzeczy, które nie pasowały mu światopoglądowo i były nie do pogodzenia. Chodziło m.in. o stosunek do in vitro— mówiła Beacie Tadli programie Onet Rano Małgorzata Rozenek-Majdan.

Kim jest ojciec Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Stanisław Kostrzewski to ekonomista, były wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. Po 1990 r. pracował w NIK, a w 1995 r. włączył się w kampanię prezydencką Lecha Kaczyńskiego. Później pracował w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2001 r. wraz z Jarosławem Kaczyńskim tworzył partię Prawo i Sprawiedliwość. Od 2001 do 2006 i od 2009 do 2014 r. był skarbnikiem PiS.

W PiS nikt nie pamięta o tych ideach, tych ideałach, które mieliśmy na początku realizować. Ta partia miała być rzeczywiście prawa i sprawiedliwa – powiedział w czwartek w TVN24 Stanisław Kostrzewski.