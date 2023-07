Małgorzata Rozenek ani na chwilę nie zwalnia tempa. Prezenterka ledwo co wróciła z odbywającej się w egzotycznej scenerii uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej Omeny Mensah i Rafała Brzoski, a już wczoraj zdążyła wziąć udział w premierze filmu "Barbie". Dziś dotarła do Senatu. Zobaczcie, co tam robiła.

W poście, który pojawił się dziś rano na profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan na Instagramie, gwiazda poinformowała, że czwartek spędzi w Senacie. Została zaproszona do wzięcia udziału w debacie poświęconej prawom pacjenta. Reklama "Dziękuję senator Agnieszce Gorgoń-Komor, przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. badań naukowych i innowacji w ochronie zdrowia za zaproszenie do dzisiejszej debaty o prawach pacjenta i prawach medyka. Dziękuje każdej z osób z tego szacownego grona za merytoryczną i ważną dyskusję", napisała prezenterka. Małgosia zadeklarowała też, że "jako aktywistka deklaruje gotowość do tego, żeby razem z przedstawicielami środowisk medycznych dyskutować o tym, co należy zrobić, aby stanąć w obronie praw pacjentów, ale również lekarzy i innych przedstawicieli środowiska medycznego". Reklama Jej działania spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony obserwatorów. Dziękowali jej za postawę, która prezentuje i gratulowali chęci do działania. W też doceniacie jej społeczne zaangażowanie? Marta Jarosz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję