Kiedy na początku tego roku ujawniono, że Roksana Węgiel jest zakochana w Kevinie Mgleju, producencie starszym od niej o osiem lat, wiele osób wyrażało wątpliwości co do przyszłości tego związku. Sceptycy zwracali uwagę na to, że mężczyzna ma dziecko z poprzedniego związku.

Roksana Węgiel jednak doskonale odnajduje się w roli macochy i jest tak zakochana w swoim partnerze, że nie zawahała się powiedzieć "tak", gdy ten poprosił ją o rękę. Jeśli ktoś przypuszczał, że osiemnastoletnia Roxie będzie zwlekać z zawarciem małżeństwa do momentu, aż będzie bardziej dojrzała, to się mylił. Okazuje się, że już krótko po ogłoszeniu zaręczyn Roxie rozpoczęła przygotowania do swojego ślubu.

Przygotowania do ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Niedawno Roxie Węgiel ogłosiła, że wybrała suknię ślubną, choć nie zdradziła, jaki konkretnie fason wybrała. Później dowiedzieliśmy się, że para może liczyć na wsparcie od profesjonalnej planerki ślubnej w przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia. W wywiadzie udzielonym portalowi "Co za tydzień" Roxie Węgiel wyznała, że mimo swojego zapracowanego życia i pomimo że ślub to dla nich bardzo ważne wydarzenie, postanowili skorzystać z pomocy specjalistki. Portal "Show News" dowiedział się, że przygotowania idą pełną parą, pomimo że uroczystość odbędzie się w przyszłym roku.

Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać - powiedział informator portalu.

Huczne wesele Roksany i Kevina

Jaką uroczystość planują przyszli państwo młodzi? Okazuje się, że wesele nie będzie wcale skromne, jak wcześniej zapowiadano.

Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich - czytamy.

Jednak w tym przypadku nie ma co się dziwić, że para planuje taką uroczystość, ponieważ Roksana zawsze otwarcie wyznawała swoją wiarę i ją praktykowała.

Wesele huczne, ale bez ekstrawagancji

Można przypuszczać, że huczne wesele będzie wymagało znacznych nakładów finansowych. Okazuje się jednak, że Roxie Węgiel nie musi martwić się o pieniądze. Artystka przyznała jakiś czas temu, że jest już milionerką.

Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia - wyjaśnił informator "Show News".