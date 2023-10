Roksana Węgiel to artystka młodego pokolenia, która dorastała na oczach widzów i słuchaczy. Piosenkarka, co chwila zaskakuje, nie tylko odważnymi kreacjami, ale związkiem ze starszym od siebie Kevinem Mglejem, a teraz współpracą z marką bieliźnianą.

Jednym słowem mała, śpiewająca piosenkę "All I Want To Be" dziewczynka stałą się kobietą. Na swoim TikToku Roksana właśnie pochwaliła się zapowiedzią wcześniej już wspomnianej kampanii promującej nową kolekcję bielizny.

Węgiel opublikowała filmik, na którym zaprezentowała się w wysadzanym kryształkami czarnym staniku. Dodatkiem do niego są majtki, które wystawały z nisko opuszczonych spodni piosenkarki. Węgiel na nagraniu pląsa do utwory "Paint The Town Red" z repertuaru Doja Cat.

Ona jest diabłem. Ona jest mała s*ką, jest buntowniczką. Daje gaz do dechy. Dużo zajmie, nim się ustatkuję - śpiewa Doja Cat w refrenie.

Internauci o filmiku Roksany Węgiel: Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę

Internautom zachowanie Roksany nie przypadło do gustu.

Ona jeszcze śpiewa?; Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę; Długo nie trwało, zanim do tego doszło; Roksana, twoi rodzice cię widzieli?; Ona nadal dla mnie ma 14 lat, nie mogę na to patrzeć - pisali w komentarzach.

Nie zabrakło jednak i tych, którzy stanęli w jej obronie.

Halo, ona jest dorosła. Nie rozumiem, skąd takie komentarze; Na piękną kobietę wyrasta. Roksano, nie przejmuj się hejtem - pisali.

A Wam jak się podoba nagranie Roxie?