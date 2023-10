Roxie Węgiel krótko po osiągnięciu pełnoletności zaręczyła się z ukochanym, teraz para planuje już ślub i wesele. We wspólnym przeżywaniu najpiękniejszych chwil życia przeszkadza im jednak nieustanny hejt.

Roksana Węgiel płaci wysoką cenę za miłość

Ten związek od początku wystawiony był na ostrą krytykę. Młodej piosenkarce, zwyciężczyni programu "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior internauci wytykali przede wszystkim związek ze starszym o osiem lat mężczyzną. Potem wyszło na jaw, że tekściarz i producent Kevin Mglej ma 3-letniego syna z poprzedniego związku. Roxie Węgiel stwierdziła wówczas, że między jej rodzicami jest podobna różnica wieku i nikt nie widzi w tym nic dziwnego.

- To bardzo ciekawe, ponieważ historia zatacza koło. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem- przekonywała Roksana Węgiel w rozmowie z Plejadą.

Kilka miesięcy temu wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych pierścionkiem zaręczynowym. Od razu też zapowiedziała, że oboje z Kevinem rozpoczynają przygotowania do ślubu. Młoda gwiazdka musi sobie przy tym radzić z wszechobecnym w sieci hejtem pod swoim adresem.

Roksana Węgiel: To mnie tak boli

Roxie przyznała ostatnio, że o ile ona sama, jako piosenkarka, przyzwyczaiła się już do hejtu na swój temat, o tyle wciąż nie może sobie poradzić z jadem, jaki internauci wylewają na jej związek z Kevinem.

- Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem już teraz po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym, aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji - wyznała Roxie Węgiel w programie Pauliny Sawickiej "RMF LOVE".

Wokalistka od najmłodszych lat jest obecna w polskim show-biznesie. Choć widziała i słyszała już niejedno, atakujące wpisy nie są jej obojętne. Każda złośliwość bardzo ją boli.

- To, czego się o sobie naczytał, to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli [...] Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób – przyznała w wywiadzie dla RMF FM wokalistka.

Roksana Węgiel nie może się z tym pogodzić

W wywiadzie piosenkarka podkreśla, że ci, którzy tak napastliwie atakują ich w sieci, nigdy nie mieli okazji osobiście poznać ani Roksany, ani Kevina. Na dodatek, licząc na bezkarność, piszą z anonimowych lub fejkowych kont. Roksana przyznaje, że dla Kevina jest to zupełnie nowa sytuacja.

- Powiem szczerze, że na początku nie było nam łatwo z tym. Zarówno jemu, jak i mnie. Ale starałam się też gdzieś dać takie wsparcie, bo tak naprawdę on zmierzył się z tym po raz pierwszy – wyznała Roxie w programie.

Roksana podkreśla w wywiadzie, że dla niej to żadna nowość, że ktoś ją ocenia. Jednak w tym przypadku hejt wylewa się również na drugą osobę. Roksana i Kevin pogodzili się nawet z tym, że oboje nie mają na to żadnego wpływu.

- Tutaj trochę inny case, bo jednak chodzi o relację, o drugą osobę. Osobę, którą kochasz, więc to dla mnie też nie było do końca takie łatwe. I nie mogę się do dziś pogodzić z tym, co ludzie tworzyli, jaka narracja powstała w sieci. Aczkolwiek nie mam na to wpływu, więc też nie będę nad tym rozpaczać - przyznała przyznała Roksana Węgiel.