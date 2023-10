Nowy film Larraína pt. "Maria" przedstawi historię życia diwy z perspektywy jest ostatnich dni w Paryżu. Scenariusz napisał Steven Knight, który współpracował już z Larraínem przy okazji filmu "Spencer" o księżnej Dianie.

Angelina Jolie po raz ostatni wystąpiła w filmie w 2021 r. w marvelowskim obrazie "Eternals" w roli Theny. Jolie zajmuje się także reżyserią i bardzo aktywnie działa społecznie. W 2000 r. dostała Oscara za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową w filmie "Przerwana lekcja muzyki ". Ogromną popularność przyniósł jej film z 2001 roku "Tomb Raider", w którym zagrała kultową Larę Croft.

Rola Marii Callas przyniesie Angelinie Jolie Oscara?

Teraz Angelina Jolie wraca na plan filmowy. Może stać się tak, że rola Marii Callas przyniesie jej Oscara. Aktorki, które zagrały u Chilijczyka Pabla Larraina w "Jackie" i "Spencer", czyli Natalie Portman i Kristen Stewart dostały nominację do Oscarów.

Angelina Jolie da z siebie wszystko w filmie o Marii Callas

Obok Angeliny Jolie w filmie Larraína wystąpią m.in. włoskie gwiazdy Pierfrancesco Favino oraz Alba Rohrwacher, a także Haluk Bilginer. Bardzo poważnie traktuję to, że wzięłam na siebie odpowiedzialności za dziedzictwo Marii Callas. Dam z siebie wszystko, aby sprostać temu wyzwaniu – podkreśliła Angelina Jolie.

Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem pracy nad filmem "Maria", który, mam nadzieję, przybliży widzom na całym świecie niezwykłe życie i twórczość Marii Callas – oświadczył reżyser. Filmowa biografia Callas zapowiadana jest jako "poruszająca opowieść", która przedstawi "burzliwą, tragiczną i piękną historię życia jednej z najwspanialszych śpiewaczek operowych w dziejach, ukazaną z perspektywy jej ostatnich dni spędzonych w Paryżu".

Film o Marii Callas kręcony we Francji, Grecji i we Włoszech

Zdjęcia już się zaczęły. Mają potrwać osiem tygodni, a kręcone będą w Grecji, we Francji,

w Budapeszcie i w Mediolanie. Kostiumy, które nosi w filmie Angelina Jolie, są wzorowane na oryginalnych strojach Callas. Twórcy konsultowali się z organizacjami zajmującymi się prawami zwierząt w sprawie wykorzystania w filmie zabytkowych futer, pochodzących z archiwalnej kolekcji projektanta kostiumów Massimo Cantiniego Parriniego. Na potrzeby filmu nie uszyto żadnego nowego futra.

Maria Callas - boski głos i nieszczęśliwe życie

Maria Callas nazywana była m.in. "primadonną stulecia" i La Divina ("Boska"). Była gwiazdą mediolańskiej La Scali oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Śpiewała sopranem dramatycznym (soprano drammatico d'agilità) i z powodzeniem wykonywała partie koloraturowe. Jej głos obejmował trzy oktawy.

Maria Callas urodziła się 2 grudnia 1923 r. w Nowym Jorku w rodzinie greckich imigrantów. Jej ojciec był aptekarzem. Matka przyszłej gwiazdy opery zauważyła u dziewczynki wielki talent muzyczny i postanowiła go rozwijać. W 1937 Ewangelia wróciła z córkami do Grecji, a jej mąż, Georges pozostał w Ameryce i wspierał rodzinę finansowo. Maria Callas od września 1939 uczyła się w Konserwatorium Ateńskim pod kierunkiem Elviry de Hidalgo, znakomitej hiszpańskiej śpiewaczki i nauczycielki.

Wielka kariera Marii Callas rozpoczęła się od występu we Włoszech w Arena di Verona w partii Giocondy w operze Amilcare'a Ponchielliego. Gwiazda zdobywała coraz to nowe kontrakty i rosły rzesze jej fanów. W latach 1953–1954 przeszła wielką metamorfozę – pozbyła się nadwagi. Przyjaźniła się wtedy ze słynnym włoskim reżyserem Luchino Viscontim, który doradzał jej w sprawach kariery, sztuki, diety i mody. Maria zakochała się w Viscontim, ale on był homoseksualistą.

Romans wszech czasów Marii Callas i milionera Arystotelesa Onassisa

Maria Callas miała za sobą nieudane małżeństwo z włoskim biznesmenem Giovannim Battistą Meneghinim. Jej wielką miłością był grecki milioner Arystoteles Onassis. Poznali się w 1959 r. Ten romans zakończył się tragicznie, Onassis zdradzał Callas. Zostawił ją, gdy zaszła w ciążę. Ich synek, Homer, urodził się jako wcześniak, przeżył zaledwie dwa dni. Trudne przeżycia sprawiły, że Callas zaczęła tracić głos.

Triumfem Callas jako aktorki dramatycznej była tytułowa rola w filmie Medea Piera Paola Pasoliniego z 1969 r. według tragedii Eurypidesa. Artystka zmarła 16 września 1977 roku w Paryżu.