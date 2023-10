Karolina Sawka pojawiła się na ekranie jako Nel Rawlison w ekranizacji książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" z 2001 roku. Miała wtedy niespełna 10 lat. Po premierze filmu zniknęła na wiele lat z przestrzeni medialnej. Mimo to związała swoją przyszłość z aktorstwem, gdyż ukończyła szkołę teatralną w Łodzi. W ostatnich latach miała okazję wystąpić w popularnych produkcjach telewizyjnych, takich jak "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość". Ponadto aktywnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych.

Jednak jej rola w filmie "W pustyni i w puszczy" była największą, jaką do tej pory odegrała. Aktorka od samego początku unikała blasku fleszy i pozowania na ściankach oraz czerwonych dywanach, nie ujawniając jednocześnie faktów związanych ze swoim życiem prywatnym. Pomimo że obecnie jest już dorosłą kobietą, bo w grudniu skończy 32 lata, to nadal konsekwentnie przestrzega tej zasady. Dopiero po dłuższym czasie podjęła decyzję o powrocie do świata kina i show-biznesu. Od tamtej pory regularnie wzbudza zainteresowanie mediów. Teraz krążą plotki o jej ślubie. Aktorka ponoć wybrała już wyjątkowe miejsce na tę uroczystość.

Karolina Sawka weźmie ślub ze znanym aktorem

Aktorka zachowuje dyskrecję, jeśli chodzi o swoje życie prywatne, co powoduje, że jest naprawdę niewiele dostępnych informacji na ten temat. Niemniej jednak Karolina Sawka jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 30 tysięcy użytkowników. Na swoim profilu publikuje zdjęcia z partnerem, którym jest aktor Mateusz Rzeźniczak. Występował między innymi w "Wojennych dziewczynach", "Barwach szczęścia" i "Furiozie".

Według doniesień "Twoje Imperium" para planuje wkrótce stanąć na ślubnym kobiercu, a ceremonia ma się odbyć latem 2024 roku. Podobno miejsce ślubu również zostało wybrane i jest to Łódź.

Pod koniec czerwca wezmą ślub, a wesele odbędzie się w Starym Kinie - miał ujawnić znajomy pary w rozmowie z "Twoim Imperium".

Para planuje podróż poślubną

Karolina Sawka i Mateusz Rzeźniczak podobno planują długą podróż poślubną.

Nie zależy im na mieszkaniu w drogich hotelach. Lubią jeździć budżetowo i tak, żeby, jak najwięcej zobaczyć. Zwiedzili niemal całą Europę - powiedziało źródło "Twojego Imperium".

Nieobecność Karoliny Sawki w show-biznesie

Okazuje się, że długi okres nieobecności Karoliny w show-biznesie był wynikiem działań jej rodziców. Po premierze "W pustyni i w puszczy" postanowili, że nie pozwolą na to, by jej kariera aktorska pochłonęła ją całkowicie. Zamiast tego chcieli, aby skupiła się na nauce i rozwoju osobistym.

Rodzice postanowili dać mi wybór w dorosłym życiu, a nie decydować za mnie w dzieciństwie: z tego względu po emisji filmu nie posyłali mnie do seriali czy programów. Jako dorosła osoba wybrałam tę ścieżkę samodzielnie. Myślę, że ich wybór był słuszny - powiedziała w jednym z wywiadów Karolina Sawka.