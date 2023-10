W odcinku programu "Rolnik szuka żony", który został wyemitowany w niedzielę, uczestnicy decydowali, kogo zaproszą do swoich gospodarstw.

Anna, która jest jedną z dwóch kobiet, szukających swojej drugiej połówki w programie, jeszcze, gdy czytała listy od potencjalnych kandydatów, zastanawiała się, co zrobić z 15 lat młodszym od niej Mikołajem. 21-latek liczył na to, że Anna będzie chciała go poznać. Ostatecznie mimo sporej różnicy wieku mężczyzna znalazł się w "finałowej piątce".

Internauci o wyborze Anny z "Rolnik szuka żony": Młody jest chyba jednak za młody

Ostatecznie Anna na swoje gospodarstwo zaprosiła Jakuba, Dominika i Mikołaja. Wśród internautów najwięcej emocji wzbudziło zaproszenie tego ostatniego. Wielu z nich wytykało jej różnicę wieku, jaka między nimi jest.

"Młody jest za młody i widać tę różnicę wieku", "Dziwne wybory", "Młody jest chyba jednak za młody, oby nie potraktował programu jako sposobu na zdobycie popularności", "Z młodym będzie stawiać babki z piasku? Nie rozumiem tego wyboru", "Po co jej ten młokos?", "Dlaczego został wybrany ten 21-letni kandydat? Toż to dzieciak w porównaniu do tej dojrzałej rolniczki...", "Zaraz będzie matkować młodemu, na męża go sobie nie wychowa" - pisali.

Byli też tacy, którzy stawali w obronie Anny i wróżyli sukces tej relacji.

Mikołaj uniesie jej charakter, pasują energią, będzie iskrzyć", "Idę o zakład, że wybierze tego 21-latka", "Mikołaj fajny - i co z tego, że młodszy?", "Pasują do siebie, wyglądają jak równolatkowie. Z tej mąki będzie chleb"- twierdzili.