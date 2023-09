Reklama

Stuart "Stuu" Burton pojawił się w internecie w 2011 roku. Urodzony w Londynie youtuber (który na co dzień mieszkał w Warszawie) rozpoczął swoją działalność, udostępniając początkowo treści w języku angielskim. Po dwóch latach otworzył kanał pod pseudonimem "Polski Pingwin", na którym publikował już materiały w języku polskim. Jego filmy koncentrowały się głównie na tematach związanych z grami komputerowymi, zwłaszcza grą "Minecraft".

W pewnym momencie osiągnął ponad 4 miliony subskrybentów na platformie YouTube. Stuu był współwłaścicielem Spotlight Agency i twórcą znanego "Teamu X", w skład którego wchodzili inni znani youtuberzy, jak Kacper Błoński, Marcin Dubiel, Lexy Chaplin i Monika Kociołek. Wiosną 2020 roku, Stuart wycofał się z mediów społecznościowych, tłumacząc to problemami psychicznymi. W ostatnich czasach pojawiły się także doniesienia o kontrowersjach związanych z jego relacją z Fagatą. Ich związek był jednym z najpopularniejszych na platformach społecznościowych.

Reklama

Para aktywnie udostępniała wspólne zdjęcia, na których nie kryli swoich uczuć, a sam Stuart zaprosił swoją dziewczynę do "Domu X". Niestety, po fiasku projektu, związek Stuu i Fagaty również dobiegł końca. Wszystkie trudności, z jakimi się zmierzyli, stały się publiczne dzięki transmisjom na żywo, które regularnie udostępniali. Obydwoje obarczali się wzajemnie winą za swoje niepowodzenia. Ostatnio inny twórca internetowy, Sylwester Wardęga, w enigmatyczny sposób sugerował, że wkrótce może zmienić się negatywny wizerunek Fagaty poprzez ujawnienie pewnych faktów. Niemniej jednak nie podał konkretnych szczegółów.

Reklama

Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi (...) Prędzej czy później ktoś coś puści. Chociaż to już tyle lat (...) Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów - co, dlaczego, po co – mówił na filmie Wardęga.

Justyna Sukanek, która wcześniej była przyjaciółką Stuu, wyjaśniając powody zakończenia swojej znajomości z influencerem, stwierdziła, że przez wiele lat była okłamywana przez osobę, która skrzywdziła seksualnie 13-latkę.

Stuu oskarżony przez fankę

Według sugestii innych influencerów Stuart Burton miał być zaangażowany w relację z dziewczyną w wieku 13 lub 14 lat. Dziennikarz serwisu "Spider's Web" nawiązał kontakt z osobą, która w blisko 40-minutowym materiale opowiedziała o swoim doświadczeniu. Wyznała, że została skrzywdzona i była wykorzystywana przez Stuu.

Ta osoba to 24-letnia Ola, która opublikowała ten materiał w całości na swoim kanale na platformie YouTube. W wywiadzie z Kubą Wątorem dziewczyna szczegółowo opisała to, co się działo niemal dekadę temu. Influencerka, znana w sieci jako Olciak93, twierdzi, że padła ofiarą wielu form manipulacji i wykorzystania ze strony Stuu. W materiale poruszono także kwestie zachowań o charakterze pedofilskim. Dziewczyna ujawniła, że Stuart Burton składał jej dwuznaczne propozycje i używał seksualnych aluzji w jej kierunku.

Miałam 14 lat, Stuu prosił mnie o zdjęcia. Czas na przerwanie milczenia - tak youtuberka zatytułowana swoje wyznanie przed kamerą.

Opowiadając o tym, jak wyglądała jego znajomość ze Stuu, ujawniła treści wiadomości od youtubera i podkreśliła, że influencer naciskał na nią, by tawysyłała mu intymne zdjęcia.

To było na zasadzie: "No, ale mi nie wyślesz fotki? Pokaż, w co jesteś ubrana, jakie masz majteczki?" Nie będę ukrywać, że to była moja decyzja, żeby je wysyłać. Jak bym nie chciała, to bym ich nie wysłała. Ale pod wpływem manipulacji i zachwytu, że youtuber mnie o coś takie prosi, to to robiłam- zdradziła dziewczyna.

Później się posprzeczali, a youtuber miał zwyzywać swoją dawną fankę od "kłamliwych s***t internetowych". Dziewczyna opowiedziała o relacji z youtuberem, udostępniając jednocześnie na ekranie archiwalne rozmowy prowadzone ze Stuu poprzez komunikatory. Ola miała wówczas 13-14 lat. W wiadomościach pojawiły się aluzje seksualne ze strony Stuu. Pisał między innymi: "Widzę cię na golasa", "ja mam na ciebie, jak widziałem twoją koszulkę prześwitującą", "myślałem, że cię wezmę gdzie", "i rozerwę ci ubrania", "i cię zjem".

Stuart zaznaczył jednak, że żartuje i "o takich rzeczach nie ma mowy".

Jak wynika z archiwalnej rozmowy, mężczyzna prosił nieletnią o zdjęcia.

Spodziewam się jakiś miłych fotek na dobranoc - pisał Stuart.

"Pikantne zdjęcia" dla Stuu

W wywiadzie Ola Adamczyk powiedziała, że w tamtym czasie nie uważała takich słów za niestosowne.

Po prostu uważałam to wtedy za zaszczyt: że youtuber, popularna osoba mi takie rzeczy pisze, albo że o zdjęcia prosi. 13-letnia ja tak myślałam, teraz już uważam troszeczkę inaczej. (…) Jakieś dostawał, takie pikantne. Ale w życiu nie wysłałam nikomu nagich zdjęć. (...) To była moja decyzja, żeby je wysyłać. Jakby nie chciała, to bym ich nie wysłała. Ale pod wpływem manipulacji, zachwytu, że youtuber mnie o coś takiego prosił, robiłam to - powiedziała dziewczyna.

W pewnym momencie relacje między Stuu a Olciak93 się pogorszyły. W udostępnionej korespondencji można znaleźć obraźliwe i wulgarne komentarze ze strony Stuu, kierowane do nastolatki. W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi ze spidersweb.pl Olciak93 powiedziała, że nie podjęła jeszcze ostatecznego stanowiska w kwestii zgłoszenia sprawy na policję.

Dowody mam. Jedyne, nad czym można się zastanowić, to ile będzie trwał taki proces, bo to sprawa dosyć skomplikowana i "przedawniona" - powiedziała Ola Adamczyk.

Reakcja Stuu na oskarżenia

Jak influencer zareagował na opublikowany materiał i oskarżenia? W komentarzu Oli, zamieszczonym w komentarzu pod wywiadem, możemy przeczytać:

Stuart Burton w odpowiedzi na prośbę o kontakt poprosił o przybliżenie sprawy i dodatkowe pytania. Obiecał odpowiedzieć w formie pisemnej. Gdy uzyskamy odpowiedzi, opublikujemy je w oddzielnym filmie.