Jakub Chuptyś zbudował swoją pozycję w internecie jako ten, który stoi na straży moralności. W swoich treściach poruszał kwestie związane m.in. z przemocą oraz stygmatyzacją osób dotkniętych problemami psychicznymi. W swoich wcześniejszych materiałach poruszał kwestie związane m.in. z przemocą wobec kobiet, szczególnie ze strony znanych osobistości.

Pod jego filmami, które przestał nagrywać kilka lat temu, pojawiały się komentarze od kobiet, które wyrażały przekonanie, że "dzięki niemu dziewczyny mogą czuć się bezpieczniej". Dzięki popularności jaką osiągnął, został nawet zaproszony do udziału w programie Kuby Wojewódzkiego w 2021 roku. Obecnie Chuptyś prowadzi popularny podcast "Dwóch typów podcast" wspólnie z innym twórcą internetowym, znanym jako Generator Frajdy. W przeszłości prowadził także własną audycję w radiu Czwórka.

Była partnerka Gargamela opowiedziała o ich związku

Mężczyzna jest o osiem lat starszy od Laury, czyli dziewczyny, która teraz oskarża go o wykorzystywanie i manipulowanie osobą młodszą od siebie. Para zaczęła się spotykać, gdy dziewczyna miała 16 lat. W opublikowanym nagraniu Laura przedstawiła zrzuty ekranu z wymiany wiadomości SMS z Gargamelem, odtworzyła fragmenty z ich wymiany zdań w trakcie konfliktów oraz dowody na manipulację ze strony mężczyzny. W jednym z fragmentów słyszymy go mówiącego do Laury:

Zrób się takim Frankensteinem jak te wszystkie k***a typiary, co ich nikt nie kocha w życiu.

Youtuber odniósł się w ten sposób do jej kolczyków w ciele. Laura zdecydowała się opublikować to nagranie teraz, ponieważ dopiero po dwóch latach zdobyła się na odwagę, by opowiedzieć o przemocy, której doświadczyła ze strony Gargamela. W poniedziałek wieczorem 20-letnia Laura Klaus opublikowała wideo, w którym szczegółowo opowiedziała o związku, jaki ją łączył z Jakubem Chuptysiem.

Byłam zmanipulowana i bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi krzywdę, jeśli upublicznię to, co upubliczniam dzisiaj - powiedziała dziewczyna na początku filmu.

Mam już dość siedzenia cicho i mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho ze strachu przed konsekwencjami - dodała.

Na nagraniu, Laura Klaus wyraźnie opisuje, że zachowanie Chuptysia można bezpośrednio określić groomingiem. Wspomniała też o agresji z jego strony.

W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy spotykać. Od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie za***iście przemocowy. Kontrolował całe moje życie, zabraniał spotykać mi się z kimkolwiek. Wszelkie wyzwiska, stosowanie przemocy psychicznej, a później również fizycznej, były na porządku dziennym (...) Nasz związek trwał do 2021 roku, do incydentu, kiedy pijany Kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie - powiedziała Laura.

W trakcie nagrania Laura przedstawia zrzuty ekranu z wiadomościami tekstowymi od Gargamela oraz odtwarza nagrane fragmenty ich kłótni, oraz sytuacje, w których mężczyzna nią manipulował.

Była partnerka Youtubera twierdzi, że ten miał problemy z alkoholem

Była dziewczyna influencera twierdzi, że obraźliwe słownictwo oraz przemoc psychiczna były codziennością, a później doszła do tego jeszcze przemoc fizyczna. W nagranych rozmowach słychać, że Laura używa przekleństw i krzyczy, co sugeruje, że prawdopodobnie Chuptyś ją szarpał. Laura również informuje, że wiele konfliktów miało miejsce, gdy Gargamel był pod wpływem alkoholu.

Miał problem z alkoholem - powiedziała na nagraniu.

Przeprosiny Youtubera

Jakub Chuptyś w odpowiedzi na film byłej partnerki, wydał oświadczenie z przeprosinami, w którym szczegółowo opowiedział o swojej walce z uzależnieniem.

W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie: przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów - to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań. Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021, nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem. O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów - z całego serca przepraszam - napisał infuencer na swoim profilu na Facebooku.

Nie pierwszy taki incydent

To nie pierwszy raz, kiedy przeszłość związkowa Jakuba Chuptyśa wzbudza kontrowersje. Trzy lata temu, w przestrzeni publicznej, pojawiła się dyskusja na temat jego relacji z pewną Dianą, jego byłą już wówczas partnerką. Diana otwarcie przyznała, że Chuptyś doświadczał okresowych napadów agresji i histerii, do czego sam się przyznał. W wyniku relacji z youtuberem Diana miała doświadczyć traumy.

Koniec podcastu "Dwóch typów podcast"

Chuptyś prowadził popularny podcast "Dwóch typów podcast" wspólnie z innym twórcą internetowym, znanym jako Generator Frajdy. Teraz jednak Bartłomiej Sitek opublikował oświadczenie na Twitterze, w którym napisał, że przez to, czego się dowiedział, kończy współpracę z Gargamelem.