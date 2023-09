Allan Krupa jest synem Edyty Górniak i Dariusza Krupy. 19-latek dzięki mamie zaistniał w show-biznesie i występuje na największych imprezach w Polsce.

Można go było zobaczyć u boku mamy m.in. podczas sylwestrowej imprezy TVP w Zakopanem. Niebawem wspólnie wystąpią na Roztańczonym Narodowym.

Allan pojawił się ostatnio w podcaście Żurnalisty. W rozmowie oprócz tematu ojca, czyli Dariusza Krupy, pojawiła się kwestia pieniędzy. Niedawno portal Plotek ujawnił, że za dwugodzinny didżejski set Allan inkasuje 7 tys. zł. Często proszony jest o granie przez całą noc, co też wchodzi w zakres jego usług.

Allan Krupa wyznał, ile chciałby zarabiać miesięcznie

Allan w rozmowie z Żurnalistą został zapytany, ile potrzebowałby miesięcznie pieniędzy do szczęśliwego życia.

Myślę, że 100 tysięcy, no jakby to jest takie bardzo optymalne. To już można żyć spokojnie i sobie odkładać - powiedział.

To wyznanie mocno zaskoczyło internautów.

100 tysięcy do szczęśliwego życia... Mówi Allan, który jest znany z tego faktu, że jest synem Edyty Górniak; Zawód syn. Bawi mnie takie gadanie; 100 tysięcy to przejęzyczenie? Czy naprawdę można mieć taki stan umysłu? - pisali.