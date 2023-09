Reklama

Edyta Górniak wprowadzała syna na salony od najmłodszych lat, a dzisiaj Allan to już dorosły mężczyzna, który stał się znaną osobistością w show-biznesie. 19-latek wyraźnie podąża ścieżką swojej sławnej matki i również związał się z muzyką. Potomek gwiazdy jest DJ-em, producentem muzycznym i aspirującym raperem.

Wiele uwagi poświęca się również prywatnemu życiu młodego mężczyzny. Allan Krupa przez prawie dwa lata angażował się w poważny związek, który niedawno się zakończył. Na Instagramie jego byłej dziewczyny, Angeliki, zaczęły pojawiać się piosenki o zranionej miłości, co szybko zauważyli internauci, którzy od razu zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Warto zaznaczyć, że Allan jest jedynym potomkiem diwy, co sprawia, że jest jej oczkiem w głowie. Kiedy związał się z 19-letnią Angeliką, Edyta Górniak traktowała ją jak własną córkę.

Tym obecnie zajmuje się Allan Krupa

Allan Krupa teraz prowadzi niezależne życie, a jego główną pasją, a zarazem źródłem utrzymania, jest muzyka. Pod pseudonimem Enso wydał już kilka utworów, takich jak "Lambada", "WOW" czy "Dżentelmen". W przeszłości interesował się służbami mundurowymi i marzył o karierze zawodowego żołnierza, jednak teraz jest przekonany, że muzyka jest jego prawdziwą życiową pasją.

To dlatego Allan Krupa rozstał się z dziewczyną

W sierpniu tego roku wybuchł skandal związany z jego rozstaniem z Angeliką Dziedzic. Niedawno Allan udzielił wywiadu serwisowi "Plejada", w którym wyjaśnił powody tej decyzji. Podkreślił, że nie było to wynikiem pochopnej decyzji o wspólnym zamieszkiwaniu, jak wcześniej spekulowały media. Syn Edyty Górniak podał prawdziwą przyczynę rozstania. Okazuje się bowiem, że zerwanie było spowodowane niezgodnością charakterów.

Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – powiedział Allan w rozmowie z "Plejadą".

Według medialnych spekulacji powodem braku porozumienia między parą było szybkie podjęcie decyzji o wspólnym zamieszkaniu. Syn Edyty Górniak postanowił wypowiedzieć się na ten temat, zdementować plotki i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Raczej nie. To były kwestie osobowości i charakteru – odpowiedział Allan.

Edyta Górniak wspiera nie tylko swojego syna, ale także jego byłą dziewczynę

Okazuje się, że w trudnych momentach to Edyta Górniak okazała ogromne wsparcie. Nie tylko swojemu synowi, ale także jego byłej dziewczynie.

Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie i zdecydowanie Angelice też bardzo pomogła licznymi rozmowami, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że to zrobiła. Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy – dodał syn Edyty Górniak.